àÀ¤³¦£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢á¤¬Âè£±²óÈó¸ø³«²ñ¹ç¡¡ÆüËÜ¤Î£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã
¡¡ÆüËÜ¤ÇºòÇ¯¡¢£Õ£Æ£Ï¤ò´Þ¤à£Õ£Á£Ð¡ÊÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤«¤é¹Í¤¨¤ëÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý²òÌÀµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÊÄÌ¾Î¡¦£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¡Ë¡×¡Ê²ñÄ¹¡¦ÉÍÅÄÌ÷°ì¸µËÉ±ÒÁê¡Ë¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤½¤·¤Æ¶áÇ¯¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ò´Þ¤à¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¸»¤«¤é¿·¶½Á´ÎÎ°èµ»½Ñ¡Ê¥¨¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡á£Å£Á£Ä£Ô¡Ë¤ÎÌÜ·âÊó¹ð¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸½¾Ý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅý°ìÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÄÌ¾Î¡ÖÀ¤³¦£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¡×¤³¤È¡Ö¿·¶½µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦µÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Ê¥¨¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥é¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥«¥¹¡á£Å£Ô£É£Ã¡Ë¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢ÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ÎÂè£±²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¹ç¤¬ÀèÆü¡¢Èó¸ø³«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢£Å£ÕµÄ²ñ¤Î¸½¿¦¡¢¸µ¿¦µÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¦ÉÍÅÄ½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¸¶¸ý°ìÇî½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÀõÀîµÁ¼£Á°½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤Ï¡¢£Å£Á£Ä£Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¡¢²Ê³ØÅª¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê¡¢¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¶¨ÎÏ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÂ¿¹ñ´Ö¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡££Å£Á£Ä£Ô¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¿Í¹Ò¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¡Ë¡¢£Õ£Á£Ð¡¢¤ª¤è¤Ó¾ðÊó¼ý½¸¡¦´Æ»ë¡¦Äå»¡¡¦¹¶·â¹ÔÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ê¹âÅÙ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡½àÈ÷²ñ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñµÄ¤Ï´é¹ç¤ï¤»Åª¤ÊÌÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Æ¹ñÀ¯¼£²È¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥É¥í¡¼¥óµ»½Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢£Õ£Á£Ð¤Ë¤â¶¯¤¤´Ø¿´¤òÊú¤¡¢¾ðÊó¶¦Í¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ËÀµ¼°¤ÊÁí²ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ñµÄ¸å¡¢ÀõÀî»á¤Ï¡Ö£Õ£Á£Ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä³Æ¹ñ¤ÎµÄ°÷Æ±»Î¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑÍ°ÕµÁ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÂç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤ÎÉÍÅÄ²ñÄ¹¤È¸¶¸ý¸ÜÌä¤ÎÈ¯¸À¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤«¤é¤Ï¸¼³¤¸¶È¯£Õ£Á£Ð»ö·ï¡¢Ææ¤Îà»°¤Ä¤Î¸÷á¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢»ä¤¬Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¸ø³«¤òÉÍÅÄ²ñÄ¹Ì¾¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡££±£²·î£±£¶Æü³«ºÅ¤ÎÂè£³²ó£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª¤ÊµÄÏ¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Õ£Æ£Ï¸¦µæ²È¤ÎÃÝËÜÎÉ»á¤Ï¡Ö¾ðÊó³«¼¨¤Î»þÂå¤òºÇÄãÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢À¤³¦£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤Ë¤Ï¡¢£Î£È£É¡Ê¥Î¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡áÈó¿Í´Ö·¿ÃÎÀÂÎ¡Ë¤Ä¤Þ¤ê±§Ãè¿Í¤È¤ÎÍí¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Î£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤¬¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ÏÄË²÷¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤¬£Î£È£ÉÌäÂê¤Î¿¼·¡¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£