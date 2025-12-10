¡Ú°ËÅì¶¥ÎØ¡¦£Ç·ÄØ¾ÞÁèÃ¥Àï¡Û´äËÜ½Ó²ð¡Ö»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤ÀÖ¥Ñ¥ó»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡°ËÅì¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡ÄØ¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤¬£±£±Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡££ÓÈÉ¤È¤·¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤¿´äËÜ½Ó²ð¡Ê£´£±¡áÀéÍÕ¡Ë¤Î£²£°£²£µÇ¯¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾¸ÍµÇ°£Ö¤ä£Çµ¤Ç¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢£Ç¶¤Ï¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ç£ÓÈÉ¤Î°Ò¸·¤ò¸Ø¼¨¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡¢¤³¤ó¤Ê£ÓÈÉ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ÃÎ¥¤ì¤¿¤ê¤»¤º¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¡Ë»²Àï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÉ½¾ð¤«¤é¤Ï½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡£
¡¡£Óµé£ÓÈÉ¤È¤·¤ÆÁö¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºº£Àá¤È¹ÅçµÇ°¤Ç¸«Ç¼¤á¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï£Ç·À©ÇÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö²¿ÅÙ¤âÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·ÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡×¥É¥ëÈ¢¥Ð¥ó¥¯¤À¡£
¡Ö»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤ÀÖ¥Ñ¥ó»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¿Í³Ê¼Ô¤¬¡¢½éÆüÆÃÁª£±£²£Ò¤Ç¤Ï¿¼Ã«¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£