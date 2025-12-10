益若つばさ、“デビュー前”学生時代のプリクラ公開「当時はエクステ5万円とかかけて」
【モデルプレス＝2025/12/10】タレントの益若つばさが12月9日、自身のInstagramを更新。高校生時代のプリクラを公開した。
【写真】40歳モデル「当時はエクステ5万円とかかけて」デビュー前学生時代のプリクラ
「小学校からのお友達が家族で遊びにきてくれた 小1からで1番歴が長いお友達」という益若は「昔のプリクラ遡ったら出てきた！笑まだデビューして雑誌に載る前！懐かしいーー！」とコメント。「高校生＠つばさ＆りえ」とコメントをつけた高校当時の友人とのプリクラを公開し、「当時はエクステ5万円とかかけて、頑張って半年持たせてたなぁ」と振り返った。また、小学校時代のプリクラも投稿している。
この投稿に、ファンからは「昔のプリクラ懐かしい」「デビュー前から完成されてる」「可愛い」「ずっと仲良しなの素敵」「昔のプリに時代を感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
