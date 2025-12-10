熊田曜子、美ボディ際立つポールダンス姿に反響「美の極み」「努力の賜物」の声
【モデルプレス＝2025/12/10】タレントの熊田曜子が12月9日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つポールダンスレッスン中の姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】43歳美人タレント「美の極み」セクシーボディ際立つポールダンス姿
◆熊田曜子、ポールダンスで鍛えられた美ボディ
熊田は「先生スピニングレッスン」「大好きなレッスンすぎて火曜日が好きになりました」と綴り、ポールダンスレッスン中の動画を投稿。空中でしなやかに動き、引き締まったウエストやしなやかな脚線美が際立つ姿を公開した。
◆熊田曜子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美ボディすぎる」「憧れる」「美の極み」「ポールダンス姿がかっこいい」「努力の賜物」「見惚れる」「セクシー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
