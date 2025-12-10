「ばけばけ」ヘヴン役 トミー・バストウ、日本語を教わった女性芸人との2ショット公開「すごい繋がり」「素敵なご縁」の声
【モデルプレス＝2025/12/10】俳優のトミー・バストウが9日、自身のInstagramを更新。留学中に語学交換をしていた女性芸人を明かした。
【写真】「ばけばけ」ヘヴン役「すごい繋がり」と話題の女性芸人と2ショット
トミーは9日放送の「あさイチ」（NHK総合／毎週月〜金曜あさ8時15分〜）にお笑いコンビ・オアシズの光浦靖子とともに出演。現在カナダに留学中の光浦は「トミーがドラマの『SHOGUN 将軍』の撮影でバンクーバーに来ていたときに、二階堂ふみさんを通して紹介してもらって」と女優の二階堂ふみ経由でトミーと交流していることを告白。「私がトミーから英語を教えてもらって、私がトミーに日本語を教えるというランゲージエクスチェンジをやっていたんです」と互いの言語を教え合っていたことを明かした。また、現在トミーは女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）にて、主人公・トキ（高石）の夫・ヘブンを好演。光浦は「そのトミーがまさか、朝ドラの主役になるなんて」と語っていた。
そして、トミーはInstagramにて「今朝のあさイチで、やすこさん見た？」と書き出だし「これは、カナダで撮影していた時にバンクーバーで一緒に語学交換をしていた時の写真だよ！懐かしい！」と光浦との仲睦まじい2ショットを公開していた。
ファンからは「すごい繋がり」「びっくり」「素敵なご縁」「光浦さん仕込みの日本語なんですね」「坊主＆髭がセクシー」「やすこさん呼びなんですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」ヘヴン役「すごい繋がり」と話題の女性芸人と2ショット
◆トミー・バストウ、カナダ留学時代に光浦靖子と語学交換
トミーは9日放送の「あさイチ」（NHK総合／毎週月〜金曜あさ8時15分〜）にお笑いコンビ・オアシズの光浦靖子とともに出演。現在カナダに留学中の光浦は「トミーがドラマの『SHOGUN 将軍』の撮影でバンクーバーに来ていたときに、二階堂ふみさんを通して紹介してもらって」と女優の二階堂ふみ経由でトミーと交流していることを告白。「私がトミーから英語を教えてもらって、私がトミーに日本語を教えるというランゲージエクスチェンジをやっていたんです」と互いの言語を教え合っていたことを明かした。また、現在トミーは女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）にて、主人公・トキ（高石）の夫・ヘブンを好演。光浦は「そのトミーがまさか、朝ドラの主役になるなんて」と語っていた。
◆トミー・バストウの投稿に反響
ファンからは「すごい繋がり」「びっくり」「素敵なご縁」「光浦さん仕込みの日本語なんですね」「坊主＆髭がセクシー」「やすこさん呼びなんですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】