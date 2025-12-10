女優イ・ミンジョン、夫イ・ビョンホンが真っ青になってパジャマ姿で駆け付けたときを振り返る

女優イ・ミンジョンが娘のソイちゃんと転んだ瞬間を思い出した。

【写真】イ・ミンジョンの娘、愛らしい白雪姫ドレス姿

去る12月9日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」には、「大学時代の唯一残った芸能人の友人ジェソンと思い出旅行」（原題）というタイトルの動画が公開された。

この日、コメディアンのファン・ジェソンは、「ミンジョンさんはどうして顔に陰がないの？人生のさまざまな苦労のようなものがあるでしょう」と尋ねた。

すると、イ・ミンジョンはいきなり手首の傷を見せ、驚いたファン・ジェソンは「吸血鬼に噛まれたんじゃない」と話した。

（写真＝イ・ミンジョンInstagram）

イ・ミンジョンは、「ソイを抱っこしながら歩いている途中で転んだ。少し傾斜がある丘でソイが抱っこしてと言った。抱っこしたが、身体をぐっと曲げたら、急に重心を取れずに転んだ」とひやっとする瞬間を思い出した。

続けて、「転ぶ0.2秒の間に頭のなかで考えたことを全部思い出せる。今このまま倒れたら子供が頭を怪我すると思うけど、回って横になれば、もう一度転がるだろうし、そのときまた怪我するかもしれない。どうしたら良いのかずっと考えていた」と付け加えた。

ファン・ジェソンは、「その間に考えるなんて超能力者ではないか」と反応すると、イ・ミンジョンは「本当に母親は超能力者だ」として、自分の肘と膝を使って転んで、娘を守ったと明らかにした。

（写真＝YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」）左からイ・ミンジョン、ファン・ジェソン

転んだ直後に歩けなかったというイ・ミンジョンは、「膝から血が出た。人が集まってきて大騒ぎになった。『泣いていたけど大丈夫ですか？』というDMも来た。あるおばさんが支えてくれてやっとのことで道端に座った。ソイは驚いて泣き、私は痛くて泣いた」と当時の状況を説明した。

それとともに、「ビョンホンさんに電話をした。今ソイと転んだのだけど、歩けないと泣いた。ビョンホンさんは真っ青になりながら、パジャマ姿で来て『歩けるか、次の日も歩けないなら病院に行こう』と言った」と話した。

なお、イ・ミンジョンは2013年に俳優イ・ビョンホンと結婚し、息子のジュヌ君と娘のソイちゃんがいる。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子〜Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2023年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。