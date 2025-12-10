2026年3月 発売予定 【1/72 ミリタリーシリーズ No.17 EX-1 陸上自衛隊 軽装甲機動車(国教隊)(2両入り) 特別仕様(リアルモールドタイヤ付き)】 価格：3,850円 【1/72 ミリタリーシリーズ No20 EX-2 陸上自衛隊 重迫牽引車/120ミリ迫撃砲RT(2両/2門入り) 特別仕様(リアルモールドタイヤ付き)】 価格：4,400円 【1/72 ミリタリーシリーズ No20 EX-1 陸上自衛隊 重迫牽引車/120ミリ迫撃砲RT(2両/2門入り) 特別仕様(エッチングパーツ付き)】 価格：5,060円

フジミ模型は、2026年3月に発売を予定しているミリタリーモデルの新商品を公開した。

今回、1/72 ミリタリーシリーズより3製品が登場。国際活動教育隊(駒門駐)に配置されたスペアタイヤと防弾板付きの軽装甲機動車を再現したモデル「1/72 ミリタリーシリーズ No.17 EX-1 陸上自衛隊 軽装甲機動車(国教隊)(2両入り) 特別仕様(リアルモールドタイヤ付き)」が登場。追加専用金型でプラ製ホイール/ゴム製タイヤが付属するリアルモード仕様の「1/72 ミリタリーシリーズ No20 EX-2 陸上自衛隊 重迫牽引車/120ミリ迫撃砲RT(2両/2門入り) 特別仕様(リアルモールドタイヤ付き)」、普通科火力支援の主力装備である120mm迫撃砲と牽引する重迫牽引車にエッチングパーツが付属する「1/72 ミリタリーシリーズ No20 EX-1 陸上自衛隊 重迫牽引車/120ミリ迫撃砲RT(2両/2門入り) 特別仕様(エッチングパーツ付き)」も発売される。

発送予定日：2026年3月25日

価格：3,850円

コード：4968728723662

発送予定日：2026年3月25日

価格：4,400円

コード：4968728723686

発送予定日：2026年3月25日

価格：5,060円

コード：4968728723679

