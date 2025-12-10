ヤクルト・長岡秀樹内野手が１０日、神宮球場で契約を更改。「２０％いかないぐらいのダウンです」と１７００万円減の７５００万円でサインした（金額は推定）。昨季はセ・リーグ最多となる１６３安打を放ち、ベストナインにも選出。自身初タイトルを獲得するなど正遊撃手として活躍したが、今季は４月に右膝の後十字靭帯（じんたい）を損傷し長期離脱した影響もあり、６７試合で打率２割４分３厘、０本塁打、１３打点に終わった。「振り返りたくもないようなシーズンですけど、ちゃんと振り返らないといけない」と悔しさをにじませた。

決意を込める色紙には「旅」と記した。「新しい視点をもたらすものといいますか、いろんなことに挑戦して常に疑いを持って取り組んで行く中で、その課程に価値があると思いますし、いいものを追い求めていく、人生そのものだと思うので旅に出ようと思います」と思いを明かした。実際に、オフに入ってからはこれまでは興味が湧かなかったきれいな景色を見るために車で千葉県内の名所を訪れるなど、新たな刺激を追い求めているという。

来季の目標には近年は減少傾向にあり、今季は広島・小園（３割９厘）と巨人・泉口（３割１厘）の２人だった３割打者を目指すと誓った。「３割打って一流。ずっと追い求めたい」と宣言。「このボール、この方向に（打つ）ということを徹底している。簡単にアウトにならないように、四球を取りに行く姿だったりすごいなと思います」。ライバル２人から学びを得た長岡が、一回りも二回りも成長した姿を示す。