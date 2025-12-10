女優のキムラ緑子（64）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫で劇作家、脚本家、演出家のマキノノゾミ氏（66）について語った。

司会の黒柳徹子から「なんか、1度離婚してこの方と。そしてまた結婚したと」と振られ、キムラは「そうですけど」と苦笑。「もう3回やると世間に怒られちゃうんで、今は仲良く暮らしておりますけれども」と続けた。

黒柳が「同志社大学でご一緒だったんですって」と明かすと、同志社女子大出身のキムラは、同志社大出身のマキノ氏とは「そうですね。学生演劇で私が大学に入った時に、友達に連れられて演劇を見に行った時に先輩としていた。2年上なんですけれど。その時に出会って」と回顧。

「それからずっと一緒に芝居を作って。で、劇団もずっと長いことやってたんです」と言い、その後「35ぐらいで東京に来たんです」と上京し、マキノ氏とも結婚したと語った。

その後劇団を解散し「あとはそれぞれ作家の仕事したり、私は俳優で。劇団とは別に、個別のことを」していたという。

黒柳が「ご主人の演劇への情熱っていうものは変わらない？」と問うと、「好きなことは変わらない感じがしますね」とキムラ。

「私なんか好きなことがどんどん変わっていくけれども、ずーっとビートルズのTシャツ着てるし、ずーっとビートルズを聴いて、ビートルズを弾いて歌ってるし。あれは学生の頃から芝居でもビートルズの曲使ったり、ジョン・レノンがどうたらって言っているのが、本当に変わらないです。好みが止まっているなっていう」と笑ってみせた。

「でも本当に変わらないから、それが凄いなって思う時ありますね。昔見たドラマのこの部分が好きだからとか、よく覚えてて。山田太一さんの脚本のこういう部分のこれがっていうのを覚えてて、自分もそれまねして書いたりしているんですよ。あ、まねしてる！みたいな」とも語った。