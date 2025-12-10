「次世代プロパイロット」を幅広い量産車に搭載し、“誰もが使える”世界に！

日産と英国のWayve社は2025年12月10日、次世代運転支援技術「ProPILOT（プロパイロット）」を幅広い量産車に導入するための協業契約を締結しました。

このパートナーシップは、Wayveの最先端エンドツーエンドAIソフトウェア「Wayve AI Driver」と日産が培ってきた高度な自動運転技術を融合させるものです。

【画像】「えっ…！」 これが“2027年度に投入予定”の日産 「スゴイ技術」搭載車です！（30枚以上）

単なる技術統合に留まらず、日産が目指す“人間中心のモビリティ革新”を世界規模で加速させます。

2027年度にはWayveのAIを採用した次世代プロパイロット搭載モデルの国内販売開始を予定しており、安全で快適な運転体験をより多くのユーザーに提供する重要な一歩となります。

同日都内で行われた契約書の調印式には、日産の代表執行役 社長兼最高経営責任者 イヴァン・エスピノーサ氏とWayveの共同創設者兼最高経営責任者 アレックス・ケンダル氏が出席し、今回の協業契約に至るまでの経緯や今後の展望について述べました。

日産は、2016年に高速道路での単一車線運転支援を可能にした「プロパイロット」を市場に投入して以来、2019年には高速道路での複数車線対応と同一車線内ハンズオフを可能にする「プロパイロット 2.0」を実用化するなど、先進運転支援システム（ADAS）の分野で業界を牽引してきました。

この技術はすでに世界中の数百万人の日産オーナーに利用されており、同社のインテリジェントモビリティに対するビジョンを具体化しています。

そして今回、日産はその実績とビジョンをさらに高次元へと進化させるため、新たなパートナーシップを締結しました。その相手は、AI技術を駆使した自律走行分野で注目を集める英国のスタートアップ、Wayve社です。

日産は、Wayveが持つ「エンドツーエンドAI」という、人間の運転のように実世界での経験から直接学び、走行を重ねるごとに賢くなるAI技術に注目。

今年9月には、「Wayve AI Driver」ソフトウェアと、次世代LiDARによる「Ground Truth Perception」技術を活用した次世代プロパイロットの開発試作車を公開しました。

日産の電気自動車（EV）「アリア」をベースとしたこの試作車には、11個のカメラ、5個のレーダーセンサー、1個の次世代LiDARセンサーが搭載されており、世界有数の複雑な交通環境である東京・銀座でも、経験豊富なドライバーのような冷静かつ慎重な判断で、スムーズで安全な運転支援を実現したといいます。

今回締結された協業契約は、この先進的なWayveのAI技術「Wayve AI Driver」を、日産の次世代プロパイロットシリーズに本格的に採用していくことを決定づけるものです。

WayveのケンダルCEOは、このパートナーシップの意義を次のように強調しました。

「日産は、エンドツーエンドAIの量産化に向け、世界の自動車メーカーの中で先頭を走っています。Wayveの急速に進化するAIと、日産のエンジニアリング力とグローバルな展開力を融合することで、安全で心躍る自動運転モビリティの革新を加速させることができます」

Wayveが開発したこのAI技術の最大の強みとして挙げられるのが、「知性」「汎用性」「手の届く価格」の3点です。

まず、膨大な実走行データから学習することで、人間のような判断能力を身につけます。これにより、複雑な都市環境や予測不能な状況下でも、自然で安全かつ直感的な運転支援を実現します。

そして、高精度地図に依存する従来の自動運転技術とは異なり、WayveのAIはカメラ、レーダー、LiDARなど日産の多様なセンサー構成と組み合わせることで、まだ走行したことのない新しい場所や都市にも迅速に対応し、世界規模での展開を可能にします。

また、計算効率とセンサー構成の効率を追求することで、量産車に組み込みやすい手頃な価格帯での提供を目指します。

ケンダルCEOは、「これは試験運用ではなく、本格的な生産の段階です」と語り、革新的なアイデアを日常生活を豊かにする技術に変えるには、グローバルな規模での展開が不可欠であるという考えを示しました。日産はWayveにとって、開発スピードの速さ、グローバルでの展開力を兼ね備える理想的パートナーだといいます。

日産のエスピノーサCEOは、この協業が日産の未来を形作る上で非常に重要であると説明します。

「日産が培ってきた高度な自動運転技術に、Wayveが誇る最先端の AI技術を組み合わせることで、クルマの運転支援をこれまでになかった次元へと高めていきます。今回の合意は、日産がモビリティを革新し、よりクリーンで安全、自由な移動を実現していくための重要な一歩となります」

日産が目指すのは、次世代プロパイロットの「民主化」です。エスピノーサ氏は、「スマートな運転支援は、特別なものではなく、誰もが利用できるべきだ」という強い信念を強調しました。

注目すべきは、幅広い車種への搭載が宣言されていることです。エスピノーサCEOは、WayveのAI技術は、「インフィニティのようなプレミアムセグメントだけでなく、手頃な価格の量産車にも組み込まれる」と話しました。

これにより、ユーザーは最先端の自動運転機能から、より手頃な価格帯の運転支援オプションまで、幅広い選択肢を得ることができます。

この次世代プロパイロットは、日本を皮切りにグローバル市場へ展開されます。具体的な仕向地や導入時期の詳細は明らかにされなかったものの、まずは、2027年度にWayveのAIを採用した次世代「プロパイロット」を搭載した最初のモデルを国内で販売予定。

その後、なるべく早いタイミングで北米に導入するとしています。ユーザーのニーズや市場の特性、さらには各地域の規制や地理的制約にも柔軟に対応しながら、世界中の幅広い顧客層へ技術を届けることを目指しています。

日産とWayveの協業の根底にあるのは、「人間中心の技術」という共通の哲学です。

エスピノーサCEOは、「私たちは運転の自動化だけでなく、人々の生活を豊かにすることを目指しています」と語り、AIが複雑な街並みを「落ち着きがあり、安全でシンプルなものに変える」ことを約束しました。

Wayveの「Wayve AI Driver」と、日産がLiDAR技術を通じて培ってきた「Ground Truth Perception（先読み認識）」技術が組み合わさることで、単に運転を支援するだけでなく、ヒューマンライクで安全性・信頼性の高い、運転体験を提供することが可能になります。

両社のパートナーシップは、実世界での多様な走行条件から学び、継続的にシステムを改善し、日産の運転支援技術の長期的な競争力を強化していくことになります。