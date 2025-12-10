Battlefield Studiosは、『Battlefield 6』および『Battlefield REDSEC』向けに新たなシーズナルコンテンツをリリースし、シーズン1「Winter Offensive」が開始したことを発表した。

【画像】シーズン1「Winter Offensive」ビジュアル

今回のアップデートでは、期間限定で楽しめる凍結したエンパイアステートマップや、新装備のアイスクライミングアックスを含むボーナスパスなどが追加された。「REDSECエリートシリーズ」の開幕に合わせた、トップレベルの競技プレイを対象としたものである。

期間限定ビジュアルアップデート「Ice Lock」で、『Battlefield 6』および『REDSEC』のエンパイアステートマップのブルックリン区が楽しめる。

このイベントでは、『Battlefield 6』向けに特別仕様の「コンクエスト」と「ドミネーション」が登場し、「フリーズ」の要素が独自に設定されている。

「フリーズ」が発動すると、戦闘区域周辺のエリアは氷点下の極寒となり、時間経過とともに兵士がその影響を受ける。凍結のリスクを背負うのか、装備を充実させるのかの判断が求められるだろう。

「Ice Lock」は『REDSEC』にも登場し、期間限定モード「ガントレット」において、過酷な冬の環境によるさらなる厳しさを体験できる特別仕様となっている。

「Winter Offensive」アップデートには、他にもPortal向けに先述のフリーズなどの新機能が解放されるほか、ゲームプレイを改善するアップデートも含まれている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）