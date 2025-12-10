¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¥É¥é¥Þà¤´¤¯¤»¤óá¤«¤é23Ç¯¡ªºÊ¤Ï¸µ¥¢¥Ê¤Î43ºÐÇÐÍ¥àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¶á±Æ¸ø³«¤·¡Ö¤ï¤¡¤¢¤¢¡ª¥³¥ß¥³¥óÍè¤Æ¤ë¡×
Ä¹¤¤È±¤ò¸å¤í¤Ë·ë¤Ó¡Ä¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ
¡¡¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ³ÀÍ¤Ëá(43)¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¡¼¡ªÀ§ÈóYouTube¥¬¥¤Á¤ã¤ó¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¶âÃ«ÍµÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡×¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Ä¹¤¯¿¤Ó¤¿È±¤ÎÌÓ¤ò¸å¤í¤Ç·ë¤Ó¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Á¤ã¤ó(51)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡¢Ì¡²è²È¤Î¶âÃ«Íµ(57)¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»Ñ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤¡¤¢¤¢¡ª¡ªÀÐ³ÀÍ¤Ëá¤µ¤ó(ÆóÂåÌÜ±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó)¤¬¡¢¥³¥ß¥³¥óÍè¤Æ¤ë¡×¡ÖÀÐ³ÀÍ¤Ëáµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÀÐ³ÀÍ¤Ëá¤Î¥®¥ã¥Ð¥ó¤¬¸«¤¿¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¤´¤¯¤»¤ó Âè1¥·¥ê¡¼¥º¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2002Ç¯)¤ä¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢03Ç¯)¤Ê¤É¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¿¿ÆàÈþ¤È·ëº§¤·¤¿¡£