28ºÐ¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÂçÅçÍ¥»Ò¤ÎÀ¸¸åÈ¾Ç¯Âè2»Òà¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼á¤Ë¡ª¹ë²Ú½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÀ¤³¦Àþ¤¹¤²¤§¡×¡ÖÂº¤¤¡Ä¡×¡Ö¥·¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤¤¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬!?¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤ª¥Á¥Ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ²Ä°¦¤¤¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
¡¡¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò(37)¤¬SNS¤ÇÈäÏª¤·¤¿à¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼á¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÅç¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤ì¡©µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡©1¿ÍAKB¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ò¤È¤¤¤ë¾Ð¡¡Í¥»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤É¤â¤Î¥·¥Ã¥¿¡¼¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤¤¤¯¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢AKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤à¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö(28)¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸ÅÄ¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤Ç¤â¥·¥Ã¥¿¡¼»Ç¤¤¤Þ¤¹¡¡20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»º¸å¤Ç¤³¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤Û¤ó¤È²øÊªµé¡ÄÅØÎÏ¤Î·å¤¬°ã¤¦¤ï¡£¤½¤·¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤Ï¹ë²Ú¤¹¤®¤Æ°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡×¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤ËÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È¤«¹ë²Ú¤¹¤®¤ÆÂº¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¤Î»Ò¶¡¤òÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬¥·¥Ã¥¿¡¼¤¹¤ë¤Ã¤Æ48¡¦ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤ò¿ä¤·¤Æ¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡×¡Ö¤¤¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¥·¥Ã¥¿¡¼¤·¤Æ¤ë¤ÎÂº¤¤¡×¡Ö¤ª¥Á¥Ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ²Ä°¦¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡ªÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤Á¤ã¤ó¤Ë¥·¥Ã¥¿¡¼Åª¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤È¤«´ò¤·¤¤¾ðÊó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤Î¥·¥Ã¥¿¡¼¤ò¤¹¤ëÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤µ¤ó¤È¤¤¤¦À¤³¦Àþ¤¹¤²¤§¡Ä¡£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï¤Û¤«¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö3¥ö·îÁ°¤«¤é»Ï¤á¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¡»º¸å4¥ö·î¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤Û¤Ü¥ê¥Ï¥Ó¥ê¾õÂÖ¡¡»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¤³¤ìÌµÍý¤À¤ï¡¢¡¢¡¢¤ÈÀäË¾Åª¤ÇÍÙ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¡¹ø¤âÄË¤á¤ÆÂ©¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¡¢»º¸å¤«¤é¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÂçÅç¤Ï21Ç¯7·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ(35)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¡¢º£Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£