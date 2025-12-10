¡Úµð¿Í¡ÛÆü¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤ÎµÆÃÏÂçµ©¡¡¸¶Ã¤ÆÁ»á¤«¤é¥¨¡¼¥ë¡ÖËÍ¤Î²ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÌîµåÆ»¶ñ¤ä¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î»ý¤ÁÊª¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÀª¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆÀËÊÌ¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤ÏÍ¯¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«ÊÑ¤Ê´¶¤¸¡£ÌÀÆüËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤·¤¿¤é¼Â´¶¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤³¤³£²Ç¯¤Ï¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¤Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¡£ÀäÂÐ³èÌö¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Çµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¸å¤Ë¡¢Á°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤ËÊó¹ð£Ì£É£Î£Å¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸¶»á¤«¤é¤Ï¡ØÁ´¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¹¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¶»¤Ë¶Á¤¯¡£ËÍ¤Î²ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¸¶Á°´ÆÆÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤º¤Ã¤È¿´¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È³èÌö¤ò¸Ç¤¯ÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢£Ì£É£Î£Å¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤Ë¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÆÂÖ³ÎÇ§°ÊÍè¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£