「トロン：アレス」UHD BD/BDセット

7,590円 WDUF-1178 2026年2月18日発売

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、SF映画「トロン」シリーズの続編「トロン：アレス」を、2026年2月18日に4K Ultra HD Blu-ray盤(UHD BD)で発売する。価格はUHD BD/BDセットが7,590円、BD/DVDセットが5,390円。購入/レンタルのデジタル版は配信中。

「トロン：アレス」無料プレビュー

デジタル配信を記念して、本編から約10分の無料プレビューが公開された。29分間のみ現実世界で実体化できるAI警備プログラムであるアレスが登場するシーンから始まり、その制約を突破する実験を始めるところまでを観ることができる。

パッケージ盤、デジタル配信には、メイキング映像をはじめ、「ライトサイクルの魅力」、「主人公アレス役のジャレッド・レトと監督のトークやキャスト対談」、「受け継がれるレガシー」、「未公開シーン」などのコンテンツを収録。

本編は約119分。UHD BD音声は英Dolby Atmos、日Dolby Digital Plus 7.1ch。BD音声は英DTS-HD Master Audio 7.1ch、日DTS-HD High Resolution Audio 7.1ch。

「トロン：アレス」BD/DVDセット

5,390円 WDXF-1178 2026年2月18日発売

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

UHD BD「ファンタスティック4：ファースト・ステップ」12月10日発売

「ファンタスティック4：ファースト・ステップ」UHD BD/BDセット

9,790円 WDUF-1172 発売中

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

マーベルのヒーローたちの原点にして、その礎を築いたヒーローチームを描いた映画「ファンタスティック4：ファースト・ステップ」のUHD BD盤が12月10日に発売した。価格はUHD BD/ブルーレイ3D/BDセットが9.790円、BD/DVDセットが5,390円。購入/レンタルのデジタル版は配信中。

パッケージ盤、デジタル配信には、セリフ間違いやアクシデントで撮影が中止する場面などNGシーン集を収録。

リード・リチャーズ役のペドロ・パスカルがカメラに向かって何度も変顔をキメたり、同じミスをして笑ってしまうス―・ストーム役のヴァネッサ・カービー、2人の子供フランクリン役の赤ちゃんならではのNGシーン、ジョニー・ストーム役のジョセフ・クインはコミカルなダンスなどの、本編とは一味違った映像が楽しめる。

「ファンタスティック4：ファースト・ステップ」NGシーン集

また、1960年代風の世界観に迫る「レトロフューチャーな世界」や、ヒーローとしての使命と家族の絆との葛藤を描いた「新しい家族の誕生」、ヴィランについて掘り下げる「宇宙からのヴィランと地底の仲間」、「未公開シーン」などの特典映像も収録している。

本編は約119分。UHD BD音声は英Dolby Atmos、日Dolby Digital Plus 7.1ch。BD音声は英DTS-HD Master Audio 7.1ch、日DTS-HD High Resolution Audio 7.1ch。

「ファンタスティック4：ファースト・ステップ」BD/DVDセット

5,390円 WDXF-1172 発売中

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン