インターコンチネンタル杯カタール２０２５の現地組織委員会（ＬＯＣ）は、ドーハで行われた記者会見において、クラブ対抗戦の最終３試合開催の準備が整ったことを発表した。１２月１０日、１３日、１７日にアフマド・ビン・アリ・スタジアムで開催される。バロンドール受賞のフランス代表ＦＷデンベレや、アフリカ最優秀選手のモロッコ代表ＤＦハキミ、アジア最優秀選手の韓国代表ＦＷイガンインらを擁する欧州ＣＬ王者のパリＳＧなどが参加する。

ＬＯＣのマーケティング・プロモーション・コマーシャル担当エグゼクティブディレクターのハッサン・アル・クワリ氏は「カタールが世界クラスのトーナメント開催に尽力しているのは、あらゆるレベルでサッカーの発展を願うという信念に基づいています。複数のトーナメントを並行して開催することで、我が国のビジョンを体現し、アラブ地域の誇りあるスポーツの伝統を反映する、卓越した運営力を示すことができます」とコメントした。

またＦＩＦＡトーナメントリードのロベルト・グラッシ氏は「これはカタールとの強固なパートナーシップを再確認するものです。カタールは世界最高クラスのインフラを駆使し、世界最高の大会を開催できる能力を持っていると確信しています」などと語り、第２回大会の成功を確信していた。

カタールで開催される試合は以下の通り。

【ダービー・オブ・ジ・アメリカズ】

１２月１０日

クルス・アスル（メキシコ）対フラメンゴ（ブラジル）

【チャレンジャーカップ】

１２月１３日

ダービー・オブ・ジ・アメリカズの勝者対ピラミッドＦＣ（エジプト）

【インターコンチネンタル杯決勝】

１２月１７日

パリＳＧ（フランス）対チャレンジャーカップの勝者

カタールは２４年、インターコンチネンタル杯の新フォーマットによる第１回大会を開催。２２年カタールＷ杯で決勝の会場となった８万人収容のルサイル・スタジアムで、満員の観客の前でＲマドリードがクラブ王者に輝いた。