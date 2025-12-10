テンダラーの浜本広晃が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「テンダラー浜本のゆる〜く ＶＩＮＴＡＧＥ ＣＡＲ ＬＩＦＥ」に、「あの人気車を購入しました！」と題した動画を投稿。新車の購入を明らかにした。

芸能界でも車好きとして知られる浜本。愛車は“ケンメリ”と呼ばれる日産「スカイライン」で、テレビ朝日系「相席食堂」に出演した際にも披露している。

「むちゃくちゃ待ったんですよ、なかなかけえへんくて、やっと納車日を迎えた」という新車を、同行したスタッフはスポーツカーと予想したが、浜本は「真逆ですね」とニヤリ。「いつかは乗ってみたいと思っていた」車として、スズキの「ジムニー ノマド」を購入したことを明かした。

「ノマド」は１月末に予約受注がスタートしたものの、４日後には受注が停止されたほどの人気車。現在も受注は停止中で、スズキは来年１月３０日からの再開を発表している。

念願の納車にテンションの上がった浜本は、知り合いが作ってくれたステッカーを取り出し、その場で貼り付け始めた。運転席側のドアの下部に貼り付けたが、「ＮＯＭＡＤＥ」のつづりが「ＮＯＭＡＤＯ」に、「ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ」が「ＰＡＲＦＯＲＭＡＮＣＥ」となっており、コメント欄には「つづりが違うような…」、「ここにきてのスペル間違いは痛い」、「スペル違いはわざとでしょー」とファンから書き込まれていた。

動画の中ではつづりについて触れられることはなく、納車後は早速ドライブへ。浜本は「むちゃくちゃ乗りやすいな。ケンメリと乗り味は全然ちゃうな！」とご満悦な様子だった。