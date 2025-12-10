リビングのごちゃつき解消に。セリアのアイテムだけで作れるアンティーク風ボックス
こんにちは、asasaです。
【画像で見る】セリアのアイテムだけで作れちゃう？！アンティークボックスの作り方
11万人以上の方にフォローしていただいているInstagramでは、インテリア・DIY・便利グッズなどについて発信しています。
さて、今回紹介するのは、アンティークな雰囲気を醸し出せるボックスの作り方です。
中を開けると・・・
はい！こちら、リモコンボックスとなっています。
工具不要で、材料は全部セリアで揃いますよ♪
【材料】
・木製トレイロング×2個
JASコード∶4 947879 709565
・モールディング材アストラガル20mm
JASコード∶ 4 977794 172038
・蝶番25mm 4P
JASコード∶4 571196 311547
・水性ニス
メープル&ウォルナット
・お好みで竹ひご
【作り方】
1.材料をカットする
まず、モールディングを箱の幅と同じサイズにカットします。
モールディングとは、飾り用の木材のことで色々な形が売っています。
今回は断面が半円のタイプを使いました。
のこぎりを使うのが手っ取り早いですが、モールディングは桐で柔らかいので、カッターでもカットできます。
続いて、竹ひごもカットします。
こちらもカッターでカットできますが、ニッパーや花切りハサミがあれば、さらに簡単にカットできるで、ぜひお試しを♪
2.接着する
モールディングと竹ひごをボンドで接着します。
このモールディングは、取っ手がわりとしてつけていますが、竹ひごはご覧の通り、ただの飾りなので、お好みでお付けくださいね♡
3.塗装する
私はいつもセリアの水性ニスのメープルとウォルナットの2色をミックスして、好みのカラーにしています。
ウォルナットは少し入れるだけでも、けっこう色が濃くなるので、少しずつ入れて調整してくださいね。
4.連結する
最後に、蝶番で箱を連結して出来上がり♪
プラスドライバーで簡単に取り付けできます。
モールディング効果で、アンティークな雰囲気のボックスができましたー！
いつもリモコンが適当に置かれて、生活感出まくりだった我が家のテーブルの上が
かなりスッキリしました◎
もちろん、リモコン以外にも、細々したものの収納やカトラリーボックスとしての活用もおすすめですよ。
よかったらぜひ試してみてくださいね。
作＝asasa
