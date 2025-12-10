こんにちは、asasaです。

【画像で見る】セリアのアイテムだけで作れちゃう？！アンティークボックスの作り方

さて、今回紹介するのは、アンティークな雰囲気を醸し出せるボックスの作り方です。

今回紹介するボックス


中を開けると・・・

リモコンボックスがセリアだけで作れます♪　　　▶何で作る？


はい！こちら、リモコンボックスとなっています。

工具不要で、材料は全部セリアで揃いますよ♪

【材料】

今回の材料　　　▶まずはボックスを準備


・木製トレイロング×2個

JASコード∶4 947879 709565

・モールディング材アストラガル20mm

JASコード∶ 4 977794 172038

・蝶番25mm 4P

JASコード∶4 571196 311547

・水性ニス

メープル&ウォルナット

・お好みで竹ひご

【作り方】

1.材料をカットする

モールディングを箱の幅と同じサイズにカット　　　▶まずはボックス用の飾り木を準備


まず、モールディングを箱の幅と同じサイズにカットします。

モールディングとは、飾り用の木材のことで色々な形が売っています。

今回は断面が半円のタイプを使いました。

のこぎりを使うのが手っ取り早いですが、モールディングは桐で柔らかいので、カッターでもカットできます。

モールディングは桐で柔らかいので、カッターでもカットできます　　　▶これをどうする？


続いて、竹ひごもカットします。

こちらもカッターでカットできますが、ニッパーや花切りハサミがあれば、さらに簡単にカットできるで、ぜひお試しを♪

2.接着する

モールディングと竹ひごをボンドで接着　　　▶次の工程は？


モールディングと竹ひごをボンドで接着します。

このモールディングは、取っ手がわりとしてつけていますが、竹ひごはご覧の通り、ただの飾りなので、お好みでお付けくださいね♡

3.塗装する

塗装する　　　▶次の工程は？


私はいつもセリアの水性ニスのメープルとウォルナットの2色をミックスして、好みのカラーにしています。

ウォルナットは少し入れるだけでも、けっこう色が濃くなるので、少しずつ入れて調整してくださいね。

4.連結する

最後に、蝶番で箱を連結して出来上がり♪

蝶番で箱を連結　　　▶出来上がりは？


プラスドライバーで簡単に取り付けできます。

アンティークな雰囲気のボックスができました　　　▶どう使う？


モールディング効果で、アンティークな雰囲気のボックスができましたー！

いつもリモコンが適当に置かれて、生活感出まくりだった我が家のテーブルの上が

こんなにスッキリ◎


かなりスッキリしました◎

もちろん、リモコン以外にも、細々したものの収納やカトラリーボックスとしての活用もおすすめですよ。

よかったらぜひ試してみてくださいね。

作＝asasa