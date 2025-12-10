「ウエダを恐れる必要はない」「トップレベルの試合で力を発揮できない」オランダ人識者が日本を軽視？ 母国のGS突破に自信満々！「楽々と勝ち抜ける」【北中米W杯】
オランダ人識者が日本との対戦を楽観視している。
先日、アメリカの首都ワシントンD.C.で、2026年に開催される北中米ワールドカップ（W杯）の組分け抽選会が開催。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフの勝者（ウクライナorポーランドorアルバニアorスウェーデン）との対戦が決まった。
日本にとって、このグループ最大の敵となるのが強豪オランダだ。W杯での対戦は２度目となり、南アフリカ大会のグループステージでは０−１で敗れている。
そんななか、オランダメディア『FCUPDATE』によると、『De Telegraaf』のジャーナリストであるヴァレンティン・ドリーセン氏は、母国のグループステージの戦いにおいて、他国との実力差が圧倒的だと考えているようで、「楽々と勝ち抜ける」と述べる。
また日本について、理論上ではグループステージ最強の相手であると認めつつも、今季ここまでエールディビジで18ゴールを奪い、得点ランキングでトップに立つフェイエノールトの日本代表FW上田綺世の名前を挙げ、「ウエダが日本のストライカーだからと震え上がっている人がいるかもしれないが、恐れる必要はない」と断言する。
「トップレベルの試合で、この日本人選手は力を発揮できない。フィルジル・ファン・ダイクとユリエン・ティンベルは、前半だけで３点を決められてしまうようなズウォーレやヘラクレスのコンビとはレベルが違う」
さらにドリーセン氏は続けて、「ウエダは今シーズン、ロビン・ファン・ペルシ監督のもとで調子を上げているが、それでもエールディビジだ。弱いクラブ、若い選手、経験不足の監督ばかりのリーグだ」と強調した。
北中米W杯で日本とオランダはグループステージの初戦で激突。果たしてどんな結果になるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】北中米Ｗ杯、確定した全12グループの内訳を“出場国集合写真”とともに総チェック！
先日、アメリカの首都ワシントンD.C.で、2026年に開催される北中米ワールドカップ（W杯）の組分け抽選会が開催。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフの勝者（ウクライナorポーランドorアルバニアorスウェーデン）との対戦が決まった。
日本にとって、このグループ最大の敵となるのが強豪オランダだ。W杯での対戦は２度目となり、南アフリカ大会のグループステージでは０−１で敗れている。
また日本について、理論上ではグループステージ最強の相手であると認めつつも、今季ここまでエールディビジで18ゴールを奪い、得点ランキングでトップに立つフェイエノールトの日本代表FW上田綺世の名前を挙げ、「ウエダが日本のストライカーだからと震え上がっている人がいるかもしれないが、恐れる必要はない」と断言する。
「トップレベルの試合で、この日本人選手は力を発揮できない。フィルジル・ファン・ダイクとユリエン・ティンベルは、前半だけで３点を決められてしまうようなズウォーレやヘラクレスのコンビとはレベルが違う」
さらにドリーセン氏は続けて、「ウエダは今シーズン、ロビン・ファン・ペルシ監督のもとで調子を上げているが、それでもエールディビジだ。弱いクラブ、若い選手、経験不足の監督ばかりのリーグだ」と強調した。
北中米W杯で日本とオランダはグループステージの初戦で激突。果たしてどんな結果になるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】北中米Ｗ杯、確定した全12グループの内訳を“出場国集合写真”とともに総チェック！