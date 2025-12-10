10日14時現在の日経平均株価は前日比172.68円（-0.34％）安の5万482.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1071、値下がりは479、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は87.24円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が74.87円、東エレク <8035>が60.17円、レーザーテク <6920>が19.92円、ソニーＧ <6758>が18.38円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を44.92円押し上げている。次いでアステラス <4503>が10.78円、ホンダ <7267>が10.63円、トヨタ <7203>が9.02円、デンソー <6902>が8.09円と続く。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は証券・商品で、以下、ゴム製品、輸送用機器、電気・ガスと続く。値下がり上位にはその他製品、電気機器、機械が並んでいる。



※14時0分8秒時点



