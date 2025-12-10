ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、AP通信が選ぶ「年間最優秀男性アスリート（Male Athlete of the Year）」に選出された。受賞は通算4度目で、男性アスリートとしては自転車のランス・アームストロング、NBAのレブロン・ジェームズ、ゴルフのタイガー・ウッズと並び最多タイ。大谷はAP通信の独占インタビューで二刀流への思いなどを語った。

大谷は4度目の受賞に「まず、素晴らしいアスリートの中で選んでいただいて、うれしい。歴代の人たちがいる中で、そういう賞を複数回いただけるのは特別なこと。去年、“もう一回獲りたい”と言いましたけど、来年も獲れるように頑張りたいなと思います」と感謝した。

今季は打率・282、リーグ2位の55本塁打、102打点。21年の96四球を大きく上回る自己最多の109四球を選び、球団歴代2位の146得点、出塁率と長打率を足したOPSの1.014はいずれもリーグ断トツと1番打者の重責を果たした。

また、投手としても6月16日のパドレス戦で2度目の右肘手術から663日ぶりに復帰すると、8月27日のレッズ戦で5回1失点で749日ぶり勝利。14試合、計47回を投げ1勝1敗、防御率2・87と二刀流復活を印象付けた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では3本塁打に加え、7回途中2安打無失点10奪三振と投打で大活躍。輝かしいキャリアの中でも「1試合だけを考えれば、おそらくその通りだと思います」と最高の試合だったと位置付け「ポストシーズンの重要な試合でしたし、個人的にはあの試合でかなり良いプレーができたと感じています」と振り返った。

毎年、新たな記録を打ち立て“生きる伝説”となっているが、どのように自己記録を更新するかについて「目標が高ければ高いほど、やらなければならないことも多くなり、やりたいことも増える」とし「今の自分に満足しているなら、努力なしに目標を達成することは不可能だと思います。だから、目標を高く設定することが最も重要だと信じています」と現状に自己満足することなく高い目標を設定し進歩することが大事と持論を語った。

また、「緊張感を感じるという点では、マウンドにいると間違いなく、より緊張します」と打者より投手の方が緊張するとし「1人で試合を台無しにすることもあるし、同時に勝利に貢献できるポジションでもある。だから、私の中では、ピッチャーというのは本当に特別な役割だと感じています」と投手の魅力も口にした。

MLB移籍後、右肘2度、左肩1度と3度の大きな手術を経験。二刀流は肉体的にも精神的にも消耗が激しいものの「引退するその瞬間までやり続けるのがベストだと思う」とキャリア最後まで二刀流でプレーできるよう努力していくと誓った。