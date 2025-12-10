ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴの４グループがスペシャルユニット「ＴＥＡＭ ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」を結成し来年２月１１日に発売されるアルバム「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＢＥＳＴ ＡＬＢＵＭ」より、初の合同楽曲「ＣＨＵ ＣＨＵ ＣＨＵ研究中！」を１０日に先行配信リリースした。

「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」は、アソビシステムによる、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト。曲中には各グループの表題曲を連想させるセリフやモチーフが随所に散りばめられ、「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」全体の世界観が一曲の中で交差する仕掛けも。リフレインするキュートなフレーズとカラフルに展開するサウンドが一気に広がり、遊び心ときらめきが重なり合う、まさに“今のＫＡＷＡＩＩ”を象徴するポップチューンに仕上がっている。

また、アルバムのリリースを記念し、来年２月５日から３月８日にかけて、全国の「ＴＯＷＥＲ ＲＥＣＯＲＤＳ ＣＡＦＥ」４店舗にてコラボカフェ「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．×ＴＯＷＥＲ ＲＥＣＯＲＤＳ ＣＡＦＥ」の開催が決定。グループをイメージしたフードやドリンクなどを用意する。

さらに、１２月１１日からＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．のＬＩＮＥ公式スタンプの発売がスタート。年末年始に使いたくなるボイス付き”あけおめ”スタンプとなっている。