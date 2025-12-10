Image: DZT

デスクワークで集中を妨げるのは思考の煮詰まりじゃなく、腰からじんわり広がるあの違和感だったりしませんか？

1日の大半を共にするワークチェアは、単なる家具というより、仕事のパフォーマンスを左右する「相棒」のような存在です。

今回は、そんな相棒選びに一家言あるこだわりビジネスパーソンにこそ注目してほしい一脚、「YPH-A350」の特長に迫ります。

まずは「座り」の土台から。身体に寄り添うアジャスト機構

デスクワークの基本は、快適な座り心地を無理なく保てることですよね。「YPH-A350」の真価は、その優れた調整機能にあります。S字カーブの背もたれは、腰を支えるランバーサポートを3段階で調整可能。身体のラインに吸い付くようにフィットさせることができます。

さらに、背もたれは最大6cm昇降し、座面も前後6cmスライド。身長や体格に合わせて「自分仕様」に追い込めるようになっています。

デスクワークの「縁の下の力持ち」。9Dメカニカルアームレスト

正しい姿勢の土台ができたら、次に見直したいのが腕のポジション。「YPH-A350」が搭載する9Dメカニカルアームレストは、その名の通り9方向への調整が可能な優れものです。

上下7cm、前後6cmの基本的な調整はもちろん、アームパッドが水平に360°回転したり、内外に角度を変えられたり。

タイピングのとき、マウスを握るとき、少し肘を休めたいとき、「ここにあってほしい」と願う場所に寄り添ってくれます。

座る時間をより快適に。回転する遠赤外線ヒーター

このチェアがユニークなのは、ただ身体を支えるだけでなく、積極的に快適な状態をサポートしてくれる点です。腰の部分にはグラフェン素材を利用した遠赤外線ヒーターを内蔵。腰回りをじんわりと温めてくれます。

これだけで、冬場の作業効率はかなり変わってきそうですよね。

さらに、6Dバイオニックケアと名付けられた回転機能も搭載。長時間同じ姿勢の身体を心地よく刺激してくれます。しかも、これらの機能は汎用性の高いUSB Type-Cケーブルで充電可能と、まさに至れり尽くせりです。

思考が行き詰まったときは、最大145°まで倒せるリクライニングと隠し式のフットレストで、即座に休憩モードへ移行できます。

1日の多くの時間を共にするワークチェアだからこそ、妥協のない「相棒」を選んでみませんか？ 「YPH-A350」についてのより詳細な情報を、まずは以下からチェックしてみてください。

