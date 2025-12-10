Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Metaの作るVRヘッドセット、Questシリーズの新モデルが出るのは当分先になりそうな気配です。

ネタ元のUploadVRが、Quest新モデルは早くても2027年リリースに後ろ倒しされたと報じています。今年のMetaカンファレンスMeta ConnectでもスルーされていたQuestですが、来年も音沙汰ないのかな。

UploadVRが、Quest新モデルと称するのは、以前から噂されている軽量化されたQuest Air。これは、ヘッドセットの脳となるコンピューティング部分を単体で外に出すことでヘッドセット自体を軽量化（コンピューティングパックとヘッドセットは何かしらで接続）、装着感が飛躍的に向上すると言われています。

2023年リリースのQuest 3の後継機となるQuest 4も新モデルの1つ。Apple Vision Proをライバル視し大型アプデが入るようです。価格も大きな変更があるようですが、UploadVRが入手した情報は「経済的変化」という表現で、これが端末価格が下がることを意味するのか、それともMetaにとって売上UPを意味するのかは不明。UploadVRいわく、このQuest 4は2028年までやってこない可能性濃厚だとか。

また、Business Insiderによる別報道では、XRグラスの「Phoenix」もリリースが遅れているといいます。

これらの遅れは、VR全体を取り仕切る部署Reality Labsの大幅予算カットが影響しているのでしょうか…。むしろ、遅れるにしても次モデルの噂が出ているうちは安心と思ったほうがいいのかな…。

Source: UploadVR