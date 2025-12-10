M!LK山中柔太朗「ESCAPE」最終話にゲスト出演決定 “座長”佐野勇斗の姿に刺激「今日は記念日として入力したい」
【モデルプレス＝2025/12/10】女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（毎週水曜22時〜）の最終話が、12月10日に放送。佐野と共にM!LKで活動する山中柔太朗が、同話にゲスト出演することが発表された。
【写真】「ESCAPE」と繋がる「恋は闇」登場人物、衝撃の姿
山中は佐野も所属するボーカルダンスユニット・M!LKのメンバー。俳優として数多くのドラマや映画に出演しており、現在「悪いのはあなたです」（W主演）（2025年11月〜／読売テレビ）に出演中。そして、1月期ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜日24時24分〜24時54分放送）のW主演を豊嶋花と共に務めることも決定している。
今回、山中は「黒崎さんの一途な愛がとまらない」のW主演を務めるキャラクター・黒崎絢人としてドラマ「ESCAPE」に出演。まさに夢のコラボが実現した。
M!LKのメンバーでは、すでに吉田仁人が本編第6話とHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第1話に出演。その時佐野は「今後もこうなっていったらいいよね。『M!LKの誰かがドラマに出る時はメンバーが出る！』みたいな！」とコメントしているが、最終回で2度目の共演が実現した。M!LKメンバーの仲の良さと結束力の強さが窺える。山中が出演するのはどんなシーンなのか。撮影ではM!LK共演を象徴する2人のアドリブも？（modelpress編集部）
Q．共演しての感想をお聞かせください。
佐野：吉田（吉田仁人、第6話にゲスト出演）よりやりやすかったですね（笑）。
山中：吉田さんはどういう感じだったの？
佐野：吉田はメンバーといる時と現場とでは全然違っておとなしかった。昔の仁人みたいですごく恥ずかしくて…ちょっとやりづらかった（笑）。柔太朗は特に変わらなかったね。
山中：さすがに緊張しましたよ！でもさっきまで別場所で「黒崎さんの一途な愛がとまらない」の撮影をしていて、移動してこの「ESCAPE」の撮影に入って、この後また「黒崎さん…」の現場に戻るんですけれど、役に入ったままこちらの撮影に来られたからよかったです。
佐野：そうだよね。
山中：「ESCAPE」らしい、車があるシーンで嬉しかったですね！
Q．座長としての佐野さんはどうですか？
山中：めっちゃかっこいいですよ！
佐野：変わらないでしょ？M!LKの時と。
山中：雰囲気作りとか、ちょっと見習おうと思いました。
佐野：してない！何もしてない！（笑）
山中：参考にして、「黒崎さん…」の現場に戻ってからその振る舞いをしようと思いました！
佐野：M!LKの時と変わらないよ！この現場は特に！
山中：ちょっとは変わっているのかなと思っていたので、全然変わらない感じが逆に印象的でした。
佐野：すごくやりやすい現場でやらせてもらっています。
山中：等身大で自分らしい感じがすごくします。素敵な座長が見られたということで、今日はちょっと記念日として入力したいと思います（笑）。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ESCAPE」と繋がる「恋は闇」登場人物、衝撃の姿
◆山中柔太朗「ESCAPE」最終話出演決定
山中は佐野も所属するボーカルダンスユニット・M!LKのメンバー。俳優として数多くのドラマや映画に出演しており、現在「悪いのはあなたです」（W主演）（2025年11月〜／読売テレビ）に出演中。そして、1月期ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜日24時24分〜24時54分放送）のW主演を豊嶋花と共に務めることも決定している。
◆佐野勇斗、吉田仁人に続き2人目のメンバー共演
M!LKのメンバーでは、すでに吉田仁人が本編第6話とHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第1話に出演。その時佐野は「今後もこうなっていったらいいよね。『M!LKの誰かがドラマに出る時はメンバーが出る！』みたいな！」とコメントしているが、最終回で2度目の共演が実現した。M!LKメンバーの仲の良さと結束力の強さが窺える。山中が出演するのはどんなシーンなのか。撮影ではM!LK共演を象徴する2人のアドリブも？（modelpress編集部）
◆佐野勇斗＆山中柔太朗コメント
Q．共演しての感想をお聞かせください。
佐野：吉田（吉田仁人、第6話にゲスト出演）よりやりやすかったですね（笑）。
山中：吉田さんはどういう感じだったの？
佐野：吉田はメンバーといる時と現場とでは全然違っておとなしかった。昔の仁人みたいですごく恥ずかしくて…ちょっとやりづらかった（笑）。柔太朗は特に変わらなかったね。
山中：さすがに緊張しましたよ！でもさっきまで別場所で「黒崎さんの一途な愛がとまらない」の撮影をしていて、移動してこの「ESCAPE」の撮影に入って、この後また「黒崎さん…」の現場に戻るんですけれど、役に入ったままこちらの撮影に来られたからよかったです。
佐野：そうだよね。
山中：「ESCAPE」らしい、車があるシーンで嬉しかったですね！
Q．座長としての佐野さんはどうですか？
山中：めっちゃかっこいいですよ！
佐野：変わらないでしょ？M!LKの時と。
山中：雰囲気作りとか、ちょっと見習おうと思いました。
佐野：してない！何もしてない！（笑）
山中：参考にして、「黒崎さん…」の現場に戻ってからその振る舞いをしようと思いました！
佐野：M!LKの時と変わらないよ！この現場は特に！
山中：ちょっとは変わっているのかなと思っていたので、全然変わらない感じが逆に印象的でした。
佐野：すごくやりやすい現場でやらせてもらっています。
山中：等身大で自分らしい感じがすごくします。素敵な座長が見られたということで、今日はちょっと記念日として入力したいと思います（笑）。
【Not Sponsored 記事】