¾¾°æ¼îÍýÆà¡ÖÉðÆ»´ÛºÇ½ªÆü¡¢¼îÍýÆà¤¬¾®6¤À¤Ã¤¿¡×Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/10¡Û¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤¬12·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£SKE48²ÃÆþÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾°æ¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¡ØAKB48 20th Year Live Tour2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part1¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÉðÆ»´ÛºÇ½ªÆü¡¢¼îÍýÆà¤¬¾®6¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢SKE48¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Åö»þ¤Ë»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ç¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î¾¾°æ¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç±¦¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅö»þ¤«¤é¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Î¾×·â¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈþ¿Í¤Î¤Þ¤Þ¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾°æ¤Ï2008Ç¯¤Ë¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤ÇSKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ËÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¡¢2012Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏSEK48¤ÈAKB48¤Î·óÇ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2021Ç¯¡¢SKE48¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
