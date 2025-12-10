産後5ヶ月の川崎希、AKB48ライブ出演でアイドル衣装姿披露「もう少し本番までにスリムになる予定だった」裏話に反響
【モデルプレス＝2025/12/10】実業家でタレントの川崎希が12月9日、自身のInstagramを更新。アイドル衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】産後5ヶ月の元AKB1期生「さすがの着こなし」1日限りのアイドル衣装姿披露
川崎は「AKB48 20周年おめでとうございます」と綴り、7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜 20周年記念コンサート Part3」の舞台裏の写真を公開。「衣装はこの日のための新しいの作ってくださったんだけど、私は産後もう少し本番までにスリムになる予定だったからスタッフさんに盛ったサイズ表送り…」と裏話を明かし、「結局衣装合わせして少しお直ししてもらうことになりなんとか着れた」と新調された赤と黒のアイドル衣装姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「衣装姿が懐かしい」「今も変わらず可愛い」「サイズ表盛った話がリアルで好き」「さすがの着こなし」「笑顔が素敵」「チームA最高」「武道館ライブ行きたかった」「新衣装似合いすぎ」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希「もう少し本番までにスリムになる予定だった」衣装姿披露
◆川崎希の投稿に反響
