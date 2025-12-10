「厚手アウターの日の鞄」→【ZARA】で発見！ サッと肩掛けできる♡「サマ見えバッグ」

意外と悩む “冬のカバン問題” 。厚手のアウターを着ていてもサッと肩に掛けられて、コーデに馴染むバッグがあれば……。その願い、【ZARA（ザラ）】が叶えてくれるかも！ 今回はオンからオフまで使える「サマ見えバッグ」をピックアップ。シンプルで大人ルックになじむデザインが豊富に揃っています。毎日のお出かけの良き相棒になることうけあいなので、ぜひチェックして。

ミニマルデザイン × レザー調素材で洗練見え

【ZARA】「ダブルハンドル シティバッグ」\5,990（税込）

高級感のあるレザー調素材とミニマルなボストン型が印象的なシティバッグ。コンパクトなサイズ感ながらも、マチは約9.5cmと収納力抜群。メタルジッパーやチャーム用バックルとシャープなディテールが効いて、コーデのほどよいアクセントになってくれます。ダブルハンドル × 長めの持ち手で肩掛けしやすく、厚手のコートやブルゾンとの相性も良さそう。カジュアルにもキレイめにもフィットして、1つ持っておけば重宝する予感。

オンオフ使えるベーシックトート

【ZARA】「トートバッグ」\6,590（税込）

幅広のダブルハンドルで肩掛けしやすく、マグネットボタン開閉で荷物の出し入れもスムーズにできそうなトートバッグ。サイズは大きすぎず小ぶりすぎないバランスで、デイリーユースにぴったりです。両サイド内側の金具を留めて形を変えられるの嬉しいポイント。ツヤのあるレザー調素材 × ベーシックなデザインで、オンオフ問わずにヘビロテできそうな1品です。

実用性にもこだわったスタイリッシュトート

【ZARA】「トートバッグ」\9,990（税込）

シンプルなデザインながらも、大きめのサイズ感 × 細めのストラップのバランスがオシャレなトートバッグ。内側にはメタルジッパー付きのコンパートメントを備え、小物の整理にも便利。マグネットボタンとガバッと広がる間口の広さで、荷物の出し入れがしやすいのも魅力。 大きさは約23.5 × 36.5 × 16cmと、荷物が多めの日でも安心。ブラックの落ち着いた色味で、コーデを問わず合わせやすい優秀バッグです。

さりげなく大人可愛いバケットバッグ

【ZARA】「バケットバッグ」\6,590（税込）

ころんと丸みを帯びたフォルムが目を引くバケットバッグ。ハンドルにはメタルバックルがあしらわれていて、さりげなく品のあるアクセントに。ジッパー付きの取り外し可能インナーバッグがついていて、小物の整理にも便利です。上品にきめたいときはハンドバッグに、カジュアルな装いや厚手のアウターの際にはショルダーとしても持てる2WAY仕様です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子