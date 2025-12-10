山梨県甲斐市に、2026年4月「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」がオープン！

サンリオの創業者であり名誉会長である辻󠄀信太郎氏の「みんななかよく」の想いが込められたミュージアムです☆

山梨県甲斐市「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」オープン

オープン予定：2026年4月

所在地：山梨県甲斐市竜王新町1860番4

アクセス：中央自動車道 双葉インターチェンジより車で約5分(専用駐車場：約40台完備)

敷地面積：10,750平方メートル 延床面積：568平方メートル

公式HP：https://strawberryk-museum.com/

※事前予約制です。予約方法や入館料などの詳細につきましては後日発表されます

サンリオの創業者であり名誉会長である辻󠄀信太郎氏が手掛けるミュージアム「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」が、山梨県甲斐市に2026年4月オープン

ミュージアムでは、これまで公には語られてこなかったサンリオの創成期や歴史について知ることができる展示が行われます。

小規模ながらサンリオの企業理念「みんななかよく」の想いを込めて作られる施設です。

「山梨いちごの王さまミュージアム」について

サンリオの創業者・辻󠄀信太郎氏は、「人は一人では生きられない。それならば、みんなでなかよく助け合って生きていこう」と考え、1960年にサンリオの前身である山梨シルクセンターを創りました。

小さな贈り物にメッセージを添えて贈ることで、人と人が仲良くなるためのお手伝いをしてきた「サンリオ」

「ハローキティ」をはじめとするキャラクターたちはそんな想いから生まれました。

これまで公には語られてこなかったサンリオの創成期や歴史について知ることができる「山梨いちごの王さまミュージアム」

辻󠄀信太郎氏とその分身とも言えるキャラクター「いちごの王さま」からサンリオファンへの贈り物として、山梨県出身の辻󠄀信太郎氏が故郷の地に「みんななかよく」の想いを込めて作られるミュージアムです。

展示詳細

辻󠄀信太郎氏の故郷の地に完成する「山梨いちごの王さまミュージアム」

山小屋を思わせるかわいらしい建物には、サンリオキャラクターたちのカラフルなステンドグラスが見えます。

さらに「いちごの王さま」もゲストをお出迎え☆

建物内では、キャラクター、グッズ、いちご新聞など、サンリオの誕生から年代ごとの歩みが分かる歴史資料が展示されます。

歴史資料に基づいたショップ什器もかわいい！

また、サンリオ創業者である辻󠄀信太郎氏の執務室や個人年表、ゆかりの品の展示なども楽しめます。

辻󠄀信太郎氏 プロフィール

辻󠄀 信太郎（つじ しんたろう）

株式会社サンリオ 創業者・名誉会長

株式会社辻󠄀信太郎記念館 代表取締役

1927年12月7日、山梨県甲府市に生まれた辻󠄀信太郎氏。

大学生のときの空襲体験から、平和の大切さについて身をもって知り、みんながなかよく助け合って思いやりを持って生きていけるような世の中になるための仕事をしようと考えに至りました。

11年間の山梨県庁勤務を経て、1960年山梨シルクセンター(現サンリオ)を創業。

「Small Gift Big Smile」(小さなプレゼントを贈り合うことでコミュニケーションのきっかけとなり、なかよしの輪が広がる)というスローガンを掲げ、事業活動を行っています。

「ハローキティ」をはじめとする数々の人気キャラクターを生み出し、ギフトグッズの企画・販売事業を行うとともに、ギフトに言葉を添えて贈るグリーティングカード事業、出版事業、コミュニケーションを育む場としてのテーマパーク「サンリオピューロランド」をはじめとするエンターテイメント事業を展開。

実業家としてとは別に作家としての顔もあり、多数の物語の執筆やショーの原作の創作活動にも従事。

サンリオの広報紙「月刊いちご新聞」では、「いちごの王さま」として創刊以来50年にわたりメッセージを寄せ、サンリオの企業理念「みんななかよく」の想いを届け続けています。

サンリオと辻󠄀信太郎氏の歴史から、”みんななかよく”の想いが伝わるミュージアム！

「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」は、2026年4月、山梨県甲斐市にオープンします。

