¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ 35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSanrio Puroland 35th Anniversary¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É ¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥£¥Õ¥¹ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡Ë¡×¤ò³«ºÅÃæ¡ª
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡Ê¥¶ ¥¯¥¨¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥ï¥ó¥À¡¼¥º ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×
º£²ó¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤ß¤É¤³¤í¤ä´ë²è¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
¤¢¤ëÆü¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬ ¡Ö±Ê±ó¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈëÊõ¡×¤Î¿ÀÏÃ¤ÎËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¦¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥¯¥í¥ß¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸÷¤êµ±¤¯¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈëÊõ¤òÃµ¤·¤ËËÁ¸±¤Ø½ÐÈ¯¡ª
¿·¤¿¤Ê±é½Ð¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¡¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡Ê¥¶ ¥¯¥¨¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥ï¥ó¥À¡¼¥º ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É35¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ìÈÖ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤³¤Î¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡È¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç35Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤¬¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤³¤Î2ÅÀ¤ò¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ä¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¥³¥¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤â¾Ð´é¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¼«ÂÎ¤¬³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡Ê¥¶ ¥¯¥¨¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥ï¥ó¥À¡¼¥º ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§
º£²ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¤É¤ì¤â¤¹¤´¤¯¸«¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â°ì¤Ä¡¢¿¶ÉÕ¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊÑ¹ë²Ú¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î2¶Ê¡¢¡ÖMy Happiness¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤È¡¢¡ÖSmile forever¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Î2¶Ê¤òTAKAHIRO¤µ¤ó¤¬¿¶ÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÁ´ÂÎ¤Î³Ú¶Ê¤Ïakane¤µ¤ó¤¬¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¶Ê¤â³Æ³Ú¶Ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¥Æ¡¼¥Þ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¢¤È¤Ï²Î»ì¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ì¤Ä°ì¤Ä¤òºÙ¤«¤¯Âª¤¨¡¢¿¶ÉÕ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¥À¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡ÖMy Happiness¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿¶¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ º£²ó¤ÏÂÎ¸³·¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§
º£²ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï±é½ÐÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¥Ô¥å¡¼¥í¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ÎÃæ¤ÇËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥å¡¼¥í¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬À¤³¦´Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÁ¸±¤ÎÎ¹¡×¤ÇÉ÷·Ê¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¥¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¤ÎÃæ¡¢Íò¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Î¾ð·Ê¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥í¡¼¥È¤Î±ÇÁü±é½Ð¤ò¿·¤¿¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤¬ËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¥¹¥â¡¼¥¯¤äCO2¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤ÈµÒÀÊ¤Î¶ÌÜ¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦»²²Ã¥°¥Ã¥º¤ò¿·¤·¤¯ÈÎÇä¤·¡¢¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤È½Ð±é¼Ô¤¬¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤è¤ê°ì½ï¤ËËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ¸³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ 35¼þÇ¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤òÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§
35¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÎÊý¤¬Íè±à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤º¢¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤ËÍè¤¿¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¡£
ºÇ¶áÍè¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê»ÜÀß¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÀ¤Âå¤äÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Õ¿Þ¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§
º£²ó¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°áÁõ¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ïº£²ó¡¢ËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÂ¼¿Í¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿¦¶È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥Ç¥£¥¢¥À¥Ë¥¨¥ëÎ¨¤¤¤ë¥Ô¥ó¥¯¤¬¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Á¡¼¥à¡£
¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¦¼Ô¤äÀ¤³¦Ãæ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ëËÁ¸±¼Ô¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤¬Î¨¤¤¤ë¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤¬¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡£
¼ê»æ¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤äµ»½Ñ¤Ç»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¿¦¶È¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¿¤Á¤¬Î¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥ê¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¤´ÈÓ¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤òºî¤ë¿¦¶È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥¯¥í¥ß¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤Ê¤É¤Î°ì·Ý¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿¦¶È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤â¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§
°ì¤Äµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È²»³Ú¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°ìÈÖ¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¥³¥¢¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤ò¿·¤·¤¤·Á¤Ç¤É¤¦ÆÏ¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬°ìÈÖ¥³¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁ¸±¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦ÃËÀ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎRPGÉ÷¤ÎÀ¤³¦¡¢À¤³¦´Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤¯¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Îµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²»³Ú¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎËÁ¸±¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°ìÈÖ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÎÏ¶¯¤µ¡¢¿ÀÈëÀ¡¢Á°È¾¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë²û¤«¤·¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢´ò¤·¤µ¡¢´îÅÜ°¥³Ú¡¢Á´¤Æ¤Î´¶¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤ä²Î»ì¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ìÈÖ¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¤½¤Î²»³Ú¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢É½¸½¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤ê½Å¸ü¤Ê²»³Ú¤Çº£²ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤½¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤ê¤½¤Î±é½Ð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ»½ÑÌÌ¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¿·µ¬±é½Ð¤Î³«Âó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£²ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤³¤Î¡È¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¤¥º¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡Ê¥¶ ¥¯¥¨¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥ï¥ó¥À¡¼¥º ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×³µÍ×
¾å±é³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§1F ¥Ô¥å¡¼¥í¥Ó¥ì¥Ã¥¸
¾å±é²ó¿ô¡§1Æü1¡Á2²ó
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó25Ê¬
½Ð±é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¦¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¦¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¦¥¯¥í¥ß¡¦¥Ç¥£¥¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê¥¥¡õ¥é¥é¡Ë¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ß¡¼¥á¥ë¡¦¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¦¥Þ¥¤¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡¦¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡¦¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó
À¼¤Î½Ð±é¡§¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê»Ê½ñ¡¦¥Ô¥ê¥ª¥ÍÌò¡Ë¡¦Áó°æ æÆÂÀ¡Ê»Ê½ñ¡¦¥æ¥ê¥ó¥¿¥¹Ìò¡Ë¡¦Âô¾ë ¤ß¤æ¤¡Ê»Ê½ñ¡¦¥í¥Ý¡¼¥óÌò¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
±é½Ð¡¦Èþ½Ñ¡§¿ù¸¶Ë®À¸¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¿¶ÉÕ¡¡TAKAHIRO
¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÁ´ÂÎ¿¶ÉÕ¡§akane
¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°1¡Ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Revo
¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°2¡Ëºî¶Ê¡§ÀéÍÕÂç¼ù¡ÊKroi¡Ë
µÓËÜ¡§¥Î¥¾¥¨À¬¼¤
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¿¥Î¥¦¥¨¥Þ¥â¥ë(³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼)
ºî¶Ê¡§¾¾ÅÄÉË¿Í¡¦¾¾Â¼ñ¥»Î
ºî»ì¡§¤¦¤¨¤Î¤±¤¤¤³
¾ÈÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§郄ÅÄÀ¯µÁ¡ÊRYU¡Ë
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¸ß·Èþ»Ò¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¾¾ËÜ¿µÌé¡ÊCocololo¡Ë
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¡§µÈÀî½Ó¾´¡ÊPLAINS inc.¡Ë¡¢Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡tamako¡ù
»¦¿Ø¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð¡§»ÔÀ¥½¨ÏÂ¡¢¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¿¶ÉÕ¡¡Ä«ÁÒÎÜÈþ
±é½Ð½õ¼ê¡¦±é½ÐÊäº´¡§ÎëÌÚÈþÇÈ(PAPALUWA)¡¢¿¶ÉÕ½õ¼ê ËÌÈøÏË
10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡Ê¥¶ ¥¯¥¨¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥ï¥ó¥À¡¼¥º ¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×¤ò¾å±é¡£
º£ÅÙ¤Ï¡ÉÂÎ¸³·¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¡É¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËËÁ¸±¤Ø¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤â»îÎý¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ª¡©
¤¢¤ëÆü¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬ ¡Ö±Ê±ó¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈëÊõ¡×¤Î¿ÀÏÃ¤ÎËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¦¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥¯¥í¥ß¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸÷¤êµ±¤¯¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈëÊõ¤òÃµ¤·¤ËËÁ¸±¤Ø½ÐÈ¯¡ª
ËÁ¸±¤ÎÀè¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡©
