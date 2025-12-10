M!LK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍW¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÂÄ¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë¤¬¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¡Ê10ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¤ÎÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤ëÂç²ð¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¡É¡£¿Í¼Á¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦È¬¿À·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¡Ë¤ÈÍ¶²ýÈÈ¡¦ÎÓÅÄÂç²ð¡Êº´Ìî¡Ë¤Î2¿Í¤¬Æ¨Èò¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»³Ãæ¤Ï¡¢º´Ìî¤â½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡Ù¡Ê11·î¡Á¡¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ËW¼ç±é¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£2026Ç¯1·î´ü¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§24¡Á¿¼0¡§54¡Ë¤ÎW¼ç±é¤òËÅè²Ö¤È¶¦¤ËÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡M!LK¤Ïº£Ç¯¡¢¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼± Áª¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢º´Ìî¤ÏVOGUE JAPAN¤¬»¾¤¨¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¡ØTHE ONES TO WATCH 2025¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤µ¤Ë²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¡¢ËÜÊÔÂè6ÏÃ¤ÈHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ö¥Ï¥Á¤È¥ê¥ó¥À¡×Âè1ÏÃ¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î»þ¡¢º´Ìî¤Ï¡Öº£¸å¤â¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡£¡ØM!LK¤ÎÃ¯¤«¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»³Ãæ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤«¡£»£±Æ¤Ç¤ÏM!LK¶¦±é¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¿Í¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤âÈô¤Ó¤À¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡½¡½¶¦±é¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Ìî¡§µÈÅÄ¡Ê¿Î¿Í¡Ë¤è¤ê¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Ãæ¡§µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
º´Ìî¡§µÈÅÄ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤ë»þ¤È¸½¾ì¤È¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤Î¿Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ÀÂÀÏ¯¤ÏÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
»³Ãæ¡§¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¤Ç¤â¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÊÌ¾ì½ê¤Ç¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÜÆ°¤·¤Æ¤³¤Î¡ØESCAPE¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤Þ¤¿¡Ø¹õºê¤µ¤ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤ËÌá¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ìò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤³¤Á¤é¤Î»£±Æ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º´Ìî¡§¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
»³Ãæ¡§¡ØESCAPE¡Ù¤é¤·¤¤¡¢¼Ö¤¬¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Îº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
»³Ãæ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
º´Ìî¡§ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©M!LK¤Î»þ¤È¡£
»³Ãæ¡§Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«½¬¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¡§¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
»³Ãæ¡§»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø¹õºê¤µ¤ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º´Ìî¡§M!LK¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¤³¤Î¸½¾ì¤ÏÆÃ¤Ë¡ª
»³Ãæ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬µÕ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
º´Ìî¡§¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¸½¾ì¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¡§Åù¿ÈÂç¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊºÂÄ¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÇ°Æü¤È¤·¤ÆÆþÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¤ÎÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤ëÂç²ð¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¡É¡£¿Í¼Á¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦È¬¿À·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¡Ë¤ÈÍ¶²ýÈÈ¡¦ÎÓÅÄÂç²ð¡Êº´Ìî¡Ë¤Î2¿Í¤¬Æ¨Èò¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡M!LK¤Ïº£Ç¯¡¢¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼± Áª¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢º´Ìî¤ÏVOGUE JAPAN¤¬»¾¤¨¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¡ØTHE ONES TO WATCH 2025¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤µ¤Ë²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¡¢ËÜÊÔÂè6ÏÃ¤ÈHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ö¥Ï¥Á¤È¥ê¥ó¥À¡×Âè1ÏÃ¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î»þ¡¢º´Ìî¤Ï¡Öº£¸å¤â¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡£¡ØM!LK¤ÎÃ¯¤«¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë»þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»³Ãæ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤«¡£»£±Æ¤Ç¤ÏM!LK¶¦±é¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¿Í¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤âÈô¤Ó¤À¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡½¡½¶¦±é¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Ìî¡§µÈÅÄ¡Ê¿Î¿Í¡Ë¤è¤ê¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Ãæ¡§µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
º´Ìî¡§µÈÅÄ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤ë»þ¤È¸½¾ì¤È¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤Î¿Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ÀÂÀÏ¯¤ÏÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
»³Ãæ¡§¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¤Ç¤â¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÊÌ¾ì½ê¤Ç¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÜÆ°¤·¤Æ¤³¤Î¡ØESCAPE¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤Þ¤¿¡Ø¹õºê¤µ¤ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤ËÌá¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ìò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤³¤Á¤é¤Î»£±Æ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º´Ìî¡§¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
»³Ãæ¡§¡ØESCAPE¡Ù¤é¤·¤¤¡¢¼Ö¤¬¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Îº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
»³Ãæ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
º´Ìî¡§ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©M!LK¤Î»þ¤È¡£
»³Ãæ¡§Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«½¬¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¡§¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
»³Ãæ¡§»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø¹õºê¤µ¤ó¡Ù¤Î¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º´Ìî¡§M!LK¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¤³¤Î¸½¾ì¤ÏÆÃ¤Ë¡ª
»³Ãæ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬µÕ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
º´Ìî¡§¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¸½¾ì¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¡§Åù¿ÈÂç¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊºÂÄ¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÇ°Æü¤È¤·¤ÆÆþÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£