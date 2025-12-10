お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。大物タレントに救われた過去を語った。

同番組で、お笑いタレント・東野幸治との交流を振り返ったジュニア。東京進出後、まだブレークしていなかったジュニアが“面白ポエム”の本を出版した際、東野は「あんなもん、金にならんやろ」とバッサリ。また2001年にバイク事故を起こし、大ケガで食事ができないジュニアに、東野はグルメ漫画を差し入れ。しかも全巻きちんと揃っていなかったという、独特すぎるエピソードを披露した。

しかし事故当時、ジュニアは内心「顔面がグチャグチャで、もうオモテに立つことは無理やな」と裏方に回ることを考えていたと告白。それを口外していなかったにも関わらず、東野が「あ、こいつ辞める気やな、辞めさしたらアカンな」と察していたのでは、と想像。見舞いに来た東野が「1本のVHSテープ」を置いて帰ったという。

そのテープとは「読売テレビでやってた伝説のトーク番組、パペポTV」だったといい、「上岡（龍太郎）さんの引退を記念し、本来は30分番組のところ1時間スペシャルだった」と回想。番組ではサプライズゲストとして島田紳助さんが登場、爆笑トークの連続で「ドッカンドッカン45分、残りの15分はちょっとええ話、上岡さんがいかに凄いか」だった。

さらにスペシャルゲストで、間寛平、村上ショージとともに明石家さんまが登場。またしても大笑いの内容に、ジュニアは「オンエアは1時間やから切られてるけど、（収録は）トータルで3時間」と説明。「ノー編集のマザーテープ」を東野がテレビ局から調達し、ジュニアに届けたのだった。

ジュニアは「それを見て、俺もう泣きながら東京女子医大で“やっぱそっちに行きたい”と思って、今がある」と吐露。「だからある意味、東野さんのVHSがなければ、戻ってないかもしれないし」と続け、「それで回りまわって、その読売（テレビ）のフリートークが、松紳になって、にけつになるっていう」と語っていた。