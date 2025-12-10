Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡ÈÇä¤ì¤½¤¦¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¡É¤¬¤ª¹¥¤¡©ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¸òÎ®¡Ö²¶¤¬»ö¸Î¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬9Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÅìÌî¤µ¤ó¤Æ¡¢¹Ô¤¤½¤¦¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¹¥¤¤ä¤ó¡×¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¡£¼«¿È¤ÎÅìµþ¿Ê½ÐÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²¶¤é¤âÂçºå¤«¤éÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤Î»þ¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡¢²¶¤¬¡ÈÌÌÇò¥Ý¥¨¥à¡É¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡È¥¢¥ì¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡É¤È¤«¡¢¡È¥Ý¥¨¥à¤Ç¥Ü¥±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ä¤Ê¡É¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾È½¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤â¤ó¡¢¶â¤Ë¤Ê¤é¤ó¤ä¤í¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤·¤«¤·¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î±ü¤Ë²¿¤«¡¢³Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤¬»ö¸Î¤Ã¤¿»þ¤Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢2001Ç¯¤Î¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤»ö¸Î¤ÇÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÅìÌî¤¬Ä«Í¼¤Ë¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¤òÁ´´¬¥É¡¼¥ó¤È¡×¤È¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤Ç¥°¥ë¥áÌ¡²è¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¡È¤³¤Ã¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¡£¡Ö1´¬¡¢2´¬¡¢2´¬¡¢4´¬¡¢5´¬¡¢5´¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ê»ö¸Î¤Ç¡Ë»õÈ´¤±¤Î¸åÇÚ¤Ë»õÈ´¤±¤ÎÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¤ò¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£