俳優の三浦翔平が１０日、東京・表参道ヒルズで“Ｆｕｎ ａｎｄ Ｇａｍｅｓ” Ｐｏｐ‐Ｕｐ Ｅｖｅｎｔ（１３〜２５日、同所）に登場した。

英のフレグランスブランドＪＯ ＭＡＬＯＮＥ ＬＯＮＤＯＮ（ジョー マローン ロンドン）のポップアップイベントで、華やかで心躍るホリデーのコレクションを体感できる。会場について三浦は「会場にたどり着くまでにいろんな仕掛けがあったり、撮影スポットがある。子どもの頃を感じさせる、なおかつ海外の空気を楽しめる素敵な空間だなと思います」と魅力を語った。

ポップアップでは限定フレグランスが登場。「甘い香りとスパイスが混ざって、男性でも女性でも楽しめる。そして、幅広い年代の方たちにも楽しめる、この時期にぴったりな香りだと思います」と明かした。

イベントが２５日まで開催されることにちなみ、クリスマスの思い出を聞かれると、「幼少期、サンタさんが来るのを楽しみにしていて、何がもらえるのかなっていうドキドキ感と高揚感はいまだに覚えているので、小さいときのクリスマスの思い出が覚えていますね」と懐かしんだ。今年のクリスマスの予定については「外食するか、家でゆっくりするか…。これから（家族と）相談したいと思います」と笑顔を見せた。