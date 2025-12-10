楽天を戦力外となりロッテと育成契約を結んだ山崎剛内野手が10日、ZOZOマリンスタジアムで契約会見に臨み、「サブロー監督を男にできるように。力になれるように準備していきたい」と意気込みを語った。

左膝の故障のため、今季1軍出場はゼロだったが、23年には117試合に出場。二遊間を守れるのも強みだ。ケガの状態について「動けていますし、来季は行けると言うことで契約してもらった。順調です」と説明し、「まずはしっかりケガを治して、支配下を勝ち取るのが最優先ですし、治ったからといって支配下になれるわけではない。二遊間守れるのが強みなのでアピールしていきたい。三拍子全部でアピールできるように準備したいです」と話した。

19年にプロ初本塁打を放ったのがZOZOマリンで、熱心な応援についても「好イメージというか、自分も応援されているような球場の雰囲気が好き」という。大学時代には現1軍チーフ打撃兼走塁コーチの西岡剛の応援歌を勝手に使用していたそうで、「スーパースター西岡剛さん居るので。同じ剛なんで、ツヨシ呼ばれたいですが、どうでしょう」と笑った。