工藤静香、自家製金柑蜂蜜漬け披露「季節感のある暮らし素敵」「身体に良さそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/10】歌手の工藤静香が12月9日、自身のInstagramを更新。自家製の金柑蜂蜜漬けを披露した。
12月7日に新潟でディナーショーを開催した工藤は「新潟から戻った夜に、母の友人から山ほどの無農薬の金柑が届き、そのまま休みたい気はしたものの、もぎたてをやっぱり閉じ込めたくて、めちゃくちゃいっぱい蜂蜜漬けをつくりました！」とコメント。たくさんの自家製金柑蜂蜜漬けを披露した。
また、生の金柑を半分に切り、蜂蜜をかけるおすすめの食べ方の動画なども公開している。
この投稿に、ファンからは「季節感のある暮らし素敵」「美味しそう」「真似したい」「身体に良さそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
