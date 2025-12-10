齊藤京子、美背中輝くホルターネックドレス姿披露 毎年クリスマス過ごす相手とは「イルミネーションをドライブ」【ジョー マローン ロンドン】
【モデルプレス＝2025/12/10】元日向坂46で女優の齊藤京子が12月10日、香水ブランド「ジョーマローンロンドン（JO MALONE LONDON）」のポップアップイベント「“Fun and Games” Pop−Up Event」のフォトコールに出席。クリスマスの恒例行事を明かした。
【写真】元日向坂、美背中輝くホルターネックドレス姿
齊藤は、美しい背中が際立つホルターネックドレスを身にまとい登場。クリスマスの印象的な思い出を聞かれると「毎年家族と都内のクリスマスイルミネーションをドライブして回るっていうのを恒例でやっているんです」と明かし、「それが毎年の思い出ですし、今年もやる予定なのでとても楽しみです」と笑顔を見せた。
ジョー マローン ロンドンは、華やかで心躍るホリデーコレクションを体感できる“Fun and Games” Pop−Up Eventを12月13日から12月25日にかけて開催する。イベントでは、豪華セレブリティがポップアップの見どころや、限定フレグランスの魅力、クリスマスの思い出についてトーク。フォトコールには、齊藤のほか、INIの佐野雄大、三浦翔平、シシド・カフカ、笠松将、谷まりあ、塩野瑛久、桜田通といった豪華セレブリティがホリデーにぴったりな装いで登場した。（modelpress編集部）
◆齊藤京子、クリスマスの願望告白
◆「ジョー マローン ロンドン」ポップアップイベント
