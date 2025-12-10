ラグビー稲垣啓太選手、妻・貴子の誕生日祝福 シックな夫婦ショットに「稲垣選手の笑顔がレア」「いつ見てもお似合い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/10】ラグビー日本代表の稲垣啓太選手が12月8日までに、自身のInstagramを更新。妻でモデルの稲垣貴子との夫婦ショットを公開した。
【写真】ラグビー日本代表「笑顔がレア」モデル妻とのお祝いショット
稲垣選手は「お誕生日おめでとう御座います めでたいな これからもよろしく頼む」とコメントを添え、「誕生日おめでとうKIKO」と書かれたプレートが飾られたケーキとともに夫婦ショットを投稿。シックな装いで、穏やかな笑顔と落ち着いた雰囲気が印象的な2ショットを披露した。
この投稿には「おめでとうございます」「素敵なご夫婦」「稲垣選手の笑顔がレア」「幸せそうでほっこりした」「いつ見てもお似合いな夫婦」「いい写真だな」など、反響が寄せられている。
貴子と啓太選手は2022年1月26日、それぞれのSNSにて結婚を発表。“笑わない男”と言われていた啓太選手が笑みを浮かべた2ショットに大きな注目が集まった。2023年8月29日には、新井貴子だった芸名を稲垣貴子に改名したことを報告している。（modelpress編集部）
◆稲垣啓太選手、妻の誕生日を祝福
◆稲垣啓太＆貴子夫婦の2ショットに反響
