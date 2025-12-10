イチゴイチゴイチゴ…“イチゴ尽くし”のスイーツビュッフェ「ストロベリーにメロメロ」開催
ヒルトン京都は、2026年1月16日（金）から 5月6日（水）までの期間限定で、館内1階のオールデイダイニング「Téori（テオリ）」にて、スイーツビュッフェ「ストロベリーにメロメロ 〜Strawberry Addict〜」を開催する。
前回大好評を博したストロベリービュッフェが復活。京都府八幡市「おさぜん農園」から届く京都産いちごを惜しみなく使用。定番のショートケーキやタルトはもちろん、フランス人エグゼクティブペストリーシェフ「ボナフス・ギオム」率いるパティシエチームが創り出すオリジナルスイーツがビュッフェラインに並ぶ。さらにライブキッチンでは、ゴーフルやフレンチトーストを目の前で仕上げる演出もあるという。さらに、イチゴを使用したセイボリーもラインアップ。
・期間
2026年1月16日（金）〜5月6日（水）
※2026年1月16日（金）〜31日（土）は金・土・日曜日のみ、2月1日（日）〜5月6日（水）は毎日開催
・時間
15:00〜16:30 (L.O.)
・場所
オールデイダイニング「テオリ」（ホテル1階）
・料金
大人 5,800円／6〜11歳 2,900円／5歳以下 無料
※要予約 ※税・サービス料込み
・予約受付
ホテル公式サイトまたはホテル代表電話にて
【ウェルカムボックス】
フレッシュイチゴからストロベリースイーツビュッフェはスタート。みずみずしい甘さがビュッフェの始まりを演出。フレッシュクリームとイチゴソースを添えて食べることもできる。
ウェルカムボックス ※画像は4名分の盛り付け例
【ライブステーション】
・ゴーフル マスカルポーネのエスプーマとイチゴのコンポートとともに
香ばしく焼いたゴーフルに、桜とイチゴの香りをまとったマスカルポーネのエスプーマを添えた一品。イチゴのコンポートとともに、贅沢な味わいが楽しめる。
・フレンチトースト アップルフランべ、ストロベリーソルベを添えて
ふんわりと焼き上げたフレンチトースト。芳醇な香りをまとったアップルフランベと、爽やかなストロベリーソルベを添えているのがポイント。
（左から）ゴーフル マスカルポーネのエスプーマとイチゴのコンポートとともに／フレンチトースト アップルフランべ、ストロベリーソルベを添えて
【スイーツ】
・イチゴとライチのシャルロット
贅沢にトッピングした京都産イチゴが魅力。アーモンドフィナンシェの上にストロベリー、ライチ、ローズゼリーをのせ、爽やかなストロベリームースで包んでいる。
・ストロベリーメリーゴーランド
ビスキュイジョコンドに柚子クリームとピンクグレープフルーツムースをのせ、京都産イチゴを贅沢にあしらった一品。
（左から）イチゴとライチのシャルロット／ストロベリーメリーゴーランド
・ローズ
バラをイメージした華やかなスフレチーズケーキ。
・メロメロロングケーキ
ハートをあしらったビジュアルが印象的。マドレーヌビスキュイにフォレストベリーゼリーと抹茶ババロアを合わせたケーキ。
（左から）ローズ／メロメロロングケーキ
・フレッシュストロベリータルト
みずみずしい京都産イチゴをたっぷりと飾った華やかなタルト。サクサクのタルト生地に濃厚なバニラカスタードクリームを重ねた一品。
・メロメロボール
エレガントな輝きと、美しいフォルムが魅力のストロベリー・マスカルポーネ・ディライト。
（左から）フレッシュストロベリータルト／メロメロボール
・イチゴと紫蘇のゼリー
紫蘇ゼリーに甘いイチゴのコンポートを組み合わせたゼリー。
・フレジエ
フランスを代表するイチゴのケーキ「フレジエ」。ふんわりとしたスポンジにイチゴと濃厚なムースリーヌをたっぷりサンド。
（左から）イチゴと紫蘇のゼリー／フレジエ
・ロゼスパークリングワインとストロベリーキューブゼリー
ロゼスパークリングワインの上品な風味とイチゴの甘さが口の中で広がる一品。華やかなロゼスパークリングワインの香りと、みずみずしいイチゴを閉じ込めたキューブ型のゼリー。
※洋酒を使用。アルコールのため、妊娠・授乳期、運転時、子どもやアルコール苦手な人は注意
・ミニパウンドケーキ
バターをたっぷり使用したパウンドケーキを口に入れると豊かな香りが広がる。みかんのパウンドケーキにバニラクリームとフレッシュイチゴをトッピングしているのがポイント。
（左から）ロゼスパークリングワインとストロベリーキューブゼリー／ミニパウンドケーキ
・チョコレート・ベリータルト
ベリーチョコレートガナッシュにブラックベリーとストロベリーコンポートをトッピング。
・バタフライストロベリームース
ストロベリームースに繊細で甘酸っぱいミラベルゼリーを合わせた一品。
（左から）チョコレート・ベリータルト／バタフライストロベリームース
【セイボリー】
ストロベリーとブッラータチーズ バジルオイル / 生ハム、リコッタチーズ、ストロベリーのクロスティーニ / ストロベリーガスパッチョ / ミニストロベリーチキンスライダー / ストロベリーピンクカレー
〈予約〉
オールデイダイニング「Téori（テオリ）」
「Téori」は、朝から夜まで一日のリズムと調和したメニューを提供するオールデイダイニング。オープンキッチンを中心とした活気のある店内は全120席。ランチ及びディナービュッフェでは、国際色豊かなメニューに、京都のエッセンスを取り入れた独創的なメニューを提供しているという。〈店舗概要〉
名称：Téori ｜日本語表記 テオリ
場所：1階
席数：120席（うち、プライベートルーム2室 各8名席）
営業時間：朝食ビュッフェ 7:00-10:00、アラカルト 11:30-21:30（21:00 L.O.）、ランチ 11:30-14:30（14:00 L.O.）、ティータイム 15:00-16:30 (L.O.)、ディナー 17:30-21:30（21:00 L.O.）
※表示の料金は、全て税金・サービス料込み
※メニューは仕入れの状況などによって、予告なく変更となる場合がある
※一部メニューは日替わりで用意。内容が異なる場合もある