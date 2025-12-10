【タンメン トナリ】冬季限定の人気メニュー「味噌バターコーンタンメン」今年も登場/ 12月10日から

株式会社松富士食品が展開しているタンメン専門店「タンメン トナリ」は、12月10日から冬季限定メニュー「味噌バターコーンタンメン」の販売を全店で開始した。

濃厚な味噌スープのタンメンにコーンとバターを組み合わせたもの。「冬の風物詩」として好評を得ており、2025年も期間限定で販売するという。価格は税込990円。

「タンメン トナリ」は、松富士食品が手がけるつけめん専門店「六厘舎」大崎本店(現在は閉店)の隣の区画で、タンメン専門店として開業。東京と千葉で6店舗を展開している(2025年12月10日時点)。

看板商品の「タンメン」は、塩豚骨スープと極太平打ち麺、8種類の野菜を使用。1杯に360gの野菜を使っているのが特徴で、厚生労働省が推奨する“成人1日あたりの野菜摂取量 350g以上”を食べられる商品と位置付けている。

単品での提供に加え、タンメンと餃子やから揚げなどを組み合わせたセットも提供。今回の「味噌バターコーンタンメン」でもセットメニューを販売する。

「タンメン」と餃子のセット

◆「味噌バターコーンタンメン」

トナリの特徴であるたっぷり野菜を短時間で炒め、濃厚な味噌スープと麺を合わせたもの。コーンとバターを“贅沢に”トッピングして仕上げた。濃厚味噌のうま味にバターのまろやかさが重なり、コーンの甘みがふっと広がる、冬におすすめの1杯としている。

コーンとバターのトッピングは追加可能。餃子をセットした「タンギョウ」、から揚げを組み合わせた「タンカラ」、麻婆豆腐丼を合わせた「タンマボ」も販売する。

また「市原五井店」と「酒々井店」のみ、チャーハンをセットした「タンチャー」を提供するとしている。

【販売価格】

単品: 税込990円

トッピング: コーン/バター いずれも+80円

セット:「タンギョウ」+290円/「タンカラ」+250円/「タンマボ」+250円/「タンチャー」+250円

「味噌バターコーンタンメン」期間限定で販売

【販売店舗】

トナリ東陽町: 東京都江東区東陽3-24-1TK壱番館1F

トナリ丸の内: 東京都千代田区丸の内2-7-3TOKIAビルB1F

トナリ西葛西: 東京都江戸川区西葛西6-15-18

トナリ稲毛山王: 千葉県千葉市稲毛区山王町150-7

トナリ市原五井: 千葉県市原市五井金杉1-5

トナリ酒々井: 千葉県印旛郡酒々井町馬橋59-1

■「タンメン トナリ」店舗検索