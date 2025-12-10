１０日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１０９．１８ポイント（０．４３％）安の２５３２５．０５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４５．８２ポイント（０．５１％）安の８８９０．５９ポイントと３日続落した。売買代金は９５７億４３３０万香港ドルにやや縮小している（９日前場は１０７７億５９６０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。米金融政策を見極めたいとするスタンスが買い手控えにつながっている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１０日（日本時間１１日未明）、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を公表する。０．２５％の追加利下げが予想されているが、注目は２０２６年以降の金融政策動向だ。パウエルＦＲＢ議長の会見や、メンバーによる政策金利見通しに注目が集まる。前回のＦＯＭＣでは、メンバーの一部が利下げに慎重な判断をした。中国の経済動向も不透明。寄り付き直後に公表された１１月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス０．７％と市場予想に一致し、前月実績（プラス０．２％）を上回った。一方、生産者物価指数（ＰＰＩ）はマイナス２．２％に落ち込み、下落率は前月実績（マイナス２．１％）と市場予想（マイナス２．０％）を超えている。ＣＰＩの改善が続いているものの、デフレ圧力に対する警戒感は払しょくされていない。また、中国ではこのところ、内需の弱さを示す月次経済統計の公表が相次いでいる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、コンテナ海運大手の東方海外（３１６／ＨＫ）が４．９％安、本土中堅行の招商銀行（３９６８／ＨＫ）が３．８％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が３．５％安と下げが目立った。

セクター別では、海運が安い。東方海外のほか、太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）が９．５％、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が２．５％、中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が２．２％、海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。

半導体セクターもさえない。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．０％安、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が２．２％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．１％安、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が１．５％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１．３％安で引けた。

半面、中国の不動産セクターはしっかり。中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が６．０％、建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）が４．０％、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が３．２％、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が１．６％ずつ上昇した。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７２％安の３８８１．５１ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。銀行・証券、資源・素材、不動産、消費関連なども売られた。半面、空運は高い。自動車も買われた。

