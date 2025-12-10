蔦屋書店×RURU MARY’S限定チョコ＆ステーショナリー！2025年冬新作

2025年12月12日（金）より、蔦屋書店、蔦屋家電、TSUTAYA BOOKSTOREの34店舗で、「RURU MARY’S（ルル メリー）」の限定チョコレートやステーショナリーが登場します♡ 特に注目は、蔦屋書店限定の「季節のショコラサブレ（ハニーアールグレイティー）」や、アートディレクター川上恵莉子さんがデザインしたステーショナリー。自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにもぴったり。

季節限定♡RURU MARY’Sのハニーアールグレイティー



季節のショコラサブレ（ハニーアールグレイティー）

蔦屋書店限定の「季節のショコラサブレ（ハニーアールグレイティー）」は、アールグレイティーの香りと蜜の甘みが溶け合う一品。

ミルクチョコレートでコーティングされたサブレは、8枚入りで1,620円（税込）。

アールグレイティーの上品な香りが広がり、心温まるひと時を演出してくれます♡ ギフトにも、自分へのご褒美にも最適です。

RURU MARY’S初のステーショナリー登場！



RURU MARY’Sのステーショナリーが、蔦屋書店限定で初登場♡ 川上恵莉子さんがデザインしたアートディレクションによる計7アイテム。

特に目を引くのは、代官山・銀座・梅田の蔦屋書店で販売されるガラスペン（33,000円）やインク（3,300円）。

また、全店舗で販売されるノート（1,650円）やレターセット（1,485円）は、チョコレートとお花のティグレがデザインされており、上品な仕上がりです♡

バレンタイン限定♡朝露をイメージしたチョコレート



2026年のバレンタインに向けて、RURU MARY’Sは「朝露」をテーマにしたチョコレートを発売予定！淡い色調で銀色のしずくがきらめく儚さを表現。

お花のチョコレート（3,564円）や、ペカンナッツのチョコレート（2,160円）など、冬にぴったりの繊細なチョコレートが揃っています。

定番の美味しさ♡ショコラサブレとティグレ



ショコラサブレ

お花のティグレ

RURU MARY’Sの定番商品「ショコラサブレ」と「お花のティグレ」も見逃せません！

ショコラサブレは2枚入りで410円、8枚入りで1,404円（税込）で、季節限定フレーバー（林檎・あまおう苺）も登場します。

お花型の焼き菓子「お花のティグレ」は、アーモンドキャラメル味もあり、どちらも高級感のある美味しさが特徴です♡

蔦屋書店で、RURU MARY’Sの世界を楽しもう♡



12月12日（金）から全国の蔦屋書店やTSUTAYA BOOKSTOREで販売されるRURU MARY’Sのチョコレートとステーショナリーは、どれも贅沢で美しいアイテムばかり。

季節限定のチョコレートや、初登場のステーショナリーなど、冬のギフトや自分へのご褒美にぴったりな商品をぜひチェックしてみてください。