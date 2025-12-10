プロ野球・ロッテの西川史礁選手が10日、契約更改交渉に臨み、年俸4200万円でサインしました。(金額は推定)

ルーキーイヤーの今季は序盤こそ2軍再調整を経験したものの、再昇格後の6月は10試合で打率4割超え、7月からも2か月連続で月間打率3割超えを記録するなどめざましい活躍。シーズン108試合の出場で打率.281、117安打、3本塁打、37打点をあげ、新人王に輝きました。また、2塁打数はリーグトップの27本を放っています。

提示された金額に「びっくりしました。球団に感謝の思いでいっぱい」とコメントした西川選手。プロ1年目を「最初は苦しいことばかりで野球が苦しくなった時期もあった」と振り返り、「それを逆に最初に経験することが出来て、今後の野球人生につながってくると思うので、さらに飛躍を求めて来シーズンやりたい」と意気込みました。

イベント出演やトレーニングなどオフシーズンも忙しい日々。オフの楽しみには「久しぶりの地元への帰省。この1年、両親や周りの人が応援してくださっていたので」と答えました。

今季の成績にも「満足はしていないのでもっともっと高みを目指して頑張っていきたい」と、さらなる飛躍を誓った西川選手。来季狙うタイトルには「今年取れなかったのでベストナインとゴールデン・グラブ賞。打者の大きいタイトルで言えば首位打者」と目標を掲げました。