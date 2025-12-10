海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、楽天に移籍した伊藤光捕手（３６）が１０日、仙台市内で入団会見を行った。背番号は「２７」に決まった。

楽天のイメージを問われると、「若い選手がすごく多いと思いますし、その選手たちが特に主軸で頑張っている。これから頑張っていくチームだと印象としては思っている」とし、「そこに年齢的にはベテランですけれども、僕というところが入っていければ、よりいいチームになっていく」と意気込んだ伊藤。

野手では鈴木大と並んで球団では最年長になる。在籍する伊藤裕季也内野手に加え、ルーキーで伊藤樹投手、伊藤大晟投手が入った。チーム内に伊藤姓が４人、また太田光捕手と、光名も２人在籍することになったが、後輩らから何と呼ばれたいか？

「昔から伊藤って呼ばれると、ちょっと距離を感じちゃう。太田光くんもいますけど、かぶるけど、光さんがいいかなと思っているんで。とりあえず伊藤だけやめてほしいなと…」と苦笑い。

ＤｅＮＡで一緒にプレーしたことのある伊藤裕は「ヒカキン」と呼んでいることもあり、「本家のＨＩＫＡＫＩＮがいるじゃないですか。たぶん同級生なんですよ。誕生日が１日違いぐらい（正確には２日違い）なので僕的には親近感わいています」とし、「歓迎。大歓迎。全然何でもいい」と続けた。