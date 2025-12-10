タレントのMattさん（31）が自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開し、激変ぶりが話題となっています。



【写真】3カ月で18キロのダイエットに成功したMattさん

TBS系バラエティ番組「それSnow Manにやらせて下さい」の5日放送回に出演したMattさんは、自身のインスタグラムにて番組の予告をするとともに複数枚のオフショットを公開。共演者との写真やポーズを決めたソロショットの中で、Mattさんは顔周りは一段と小さくなり、きゅっと引き締まった腰、すらりと伸びた美脚が更に映える抜群のスタイルで登場しました。



4日には自身のインスタのストーリーにてダイエット報告をしており、「今年9/1時点で身長183cmの体重82kg 2週目で75kg(-7kg)10月前半にはすでに66kg(-16kg)現在目標体重であった64kgに」と約3カ月で18キロの減量に成功。また「ダイエットが一番の整形」とコメントを残しました。



SNS上では「誰よりもお顔がちっさい」「痩せてめっちゃカッコ良くなったなぁ」「めっちゃ痩せましたね」「減量方法お聞きしたい」「全てにおいて神々しく美しい」「めちゃめちゃほっそりしてる」「ダイエット頑張ったんだろうなー」などの声が寄せられました。