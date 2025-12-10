老後に住みたい「佐賀県の自治体」ランキング！ 2位「唐津市」を抑えた1位は？【2025年調査】
一年の区切りとなるこの時期、人生設計を改めて見つめ直し、理想の暮らしを追求したいと考えるかもしれません。日々の暮らしの利便性と心の豊かさが両立する自治体はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部は12月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「老後に住みたい自治体」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、老後に住みたい「佐賀県の自治体」を紹介します！
回答者からは「虹の松原と海を眺めてのんびり老後を過ごしたい」（40代男性／岩手県）、「伝統が残っていて、伝統を感じられるところで住んでみたいから」（50代女性／奈良県）、「福岡へのアクセスも良く、唐津城や虹の松原など観光要素もあるから」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「交通のアクセスがいいため、九州の他の県にも移動しやすそうだから」（30代女性／宮城県）、「生活インフラが必要ものは揃っており、住民同士の助け合いや地域で支え合う仕組みがあり安心して暮らせそうだから」（30代女性／岡山県）、「都市の利便性だけでなく、川や山、有明海など自然も近く、『便利さ × 自然』のバランスが良いから」（40代男性／静岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
