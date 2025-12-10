ちいかわたちがサンタに変身！ 「ちいかわベーカリー」にクリスマス限定パンが登場
東京・原宿にある「ちいかわベーカリー」は、12月12日（金）から期間限定で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのクリスマスをテーマにしたパンを発売する。
【写真】サンタ帽のモチーフがそれぞれ違う！ ハチワレ＆うさぎの限定パンもかわいい〜
■パンの味は3種類
今回登場するのは、ちいかわたちが、雪のかかった赤い帽子を被ってサンタクロースに変身したクリスマスシーズンにぴったりの限定パン。
中身の具材は商品ごとに異なり、ちいかわはきのこシチューがつまったこの時期だけの惣菜パン、ハチワレはいちごミルクがつまった優しい甘さのパン、うさぎはチーズクリームがつまっている。
また、オリジナルのテイクアウトカップで提供するホットドリンク、オリジナルラテアート、特典なども展開中。
そのほか、ちいかわたちのかわいい瓶に入ったジャムや、おしゃれなデザインの紅茶缶など、手土産にもぴったりなラインナップがそろう。
