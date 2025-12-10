「ちいかわパン（サンタ）」（税込 650円）　※きのこシチュー

　東京・原宿にある「ちいかわベーカリー」は、12月12日（金）から期間限定で、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのクリスマスをテーマにしたパンを発売する。

【写真】サンタ帽のモチーフがそれぞれ違う！　ハチワレ＆うさぎの限定パンもかわいい〜

■パンの味は3種類

　今回登場するのは、ちいかわたちが、雪のかかった赤い帽子を被ってサンタクロースに変身したクリスマスシーズンにぴったりの限定パン。

　中身の具材は商品ごとに異なり、ちいかわはきのこシチューがつまったこの時期だけの惣菜パン、ハチワレはいちごミルクがつまった優しい甘さのパン、うさぎはチーズクリームがつまっている。

　また、オリジナルのテイクアウトカップで提供するホットドリンク、オリジナルラテアート、特典なども展開中。

　そのほか、ちいかわたちのかわいい瓶に入ったジャムや、おしゃれなデザインの紅茶缶など、手土産にもぴったりなラインナップがそろう。