¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×TAKAHIRO¡¢41ºÐÃÂÀ¸Æü¤ËàÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿á¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¡Ä¡×¡Ö¤ª´éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡ª¡×
³¤¤ÇÍ·¤Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤â
¡¡EXILE TAKAHIRO(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î£¸Æü¤Ë41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿TAKAHIRO¡£¡Ö41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢£³Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤¤º¢¤ä³¤¤ÇÍ·¤Ö»Ò¶¡»þÂå¤ÎÁÇ´é¤òÈäÏª¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó³ÎÄê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ª´é¡×¡Ö¤¿¤«¤Ü¡¼¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤¿¤Ú¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤éºÍÇ½¤È¤¤¤¦¤«ÁÇ¼Á¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª´éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡TAKAHIRO¤Ï2006Ç¯¤ËEXILE²ÃÆþ¡£¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢13Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï17Ç¯¤Ë¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÉð°æºé¤È·ëº§¡£3¿Í¤Î½÷»ù¤ÎÉã¡£