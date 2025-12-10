¡ÖºÆÇ³¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ä¡×à¶»¸µ¥¹¥±¥¹¥±áÀÆÆ£Í³µ®¡¢59ºÐ¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡ª¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¤«¤é40Ç¯¡Ä¸½ºß¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖNO YUKI,NO LIFE!!!!¡×¡Ö¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÅÁÀâ¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤«¤é40Ç¯¡Ä¡£59ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Îà¶»¸µ¥¹¥±¥¹¥±á¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶»¸µ¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÀÆÆ£Í³µ®¡£40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ÖXmas live 2025 Åìµþ¸ø±é¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°X¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Í³µ®¤µ¤ó♡¤¬ºÆÇ³¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ë¤ë¤¦¤¥¤¦¤¥¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤í¡×¡ÖNO YUKI,NO LIFE!!!!¡×¡Ö¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡1985Ç¯¤Ë¡ÖÂ´¶È¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀÆÆ£¤Ï¡¢Æ±Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ËãµÜ¥µ¥Ìò¤¬Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£