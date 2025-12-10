ピエール瀧、スチャダラパー・ANI、安藤政信のプライベート3ショットに「豪華過ぎます！」「最強」の声 Mummy-Dも「今度必ず」
電気グルーヴのピエール瀧が10日、自身のインスタグラムを更新し、スチャダラパーのANI、俳優の安藤政信との3ショットを公開した。投稿には「安藤政信くんとANIと溝の口で飲み歩き」とコメントが添えられており、3人が肩を寄せ合って笑顔を見せる様子が収められている。
【ライブ写真】スチャダラパー、電気グルーヴ、レキシ、RHYMESTER…豪華アーティストのステージショットたっぷり！
コメント欄には「ご！豪華過ぎます！」「最強」「わー！！すごい！」「え、溝の口が一気にオシャレやん！！」などの声が相次ぎ、ファンからは歓喜と驚きの反応が寄せられた。また、RHYMESTERのMummy-Dも「瀧さん今度必ず合流します！」とコメントを投稿しており、今回の会合に参加できなかったことを惜しむ様子も見らている。
瀧、ANI、Mummy-Dの3人は、6日に神奈川・横浜BUNTAIで開催されたスチャダラパーのデビュー35周年記念イベント『YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2025 presents チャンピオン・カーニバル 〜スチャダラパー35周年シリーズファイナル〜』で共演したばかり。今回の投稿は、その余韻を感じさせる一枚ともいえる。
また、安藤は瀧が監督を務めたショートフィルム『県道スター』（2003年）に出演しており、過去にも安藤の地元である神奈川県川崎市の溝の口で2人が過ごす様子がSNSに投稿され、話題となった。今回の写真も、そうした交流の一コマとしてファンの注目を集めている。
【ライブ写真】スチャダラパー、電気グルーヴ、レキシ、RHYMESTER…豪華アーティストのステージショットたっぷり！
コメント欄には「ご！豪華過ぎます！」「最強」「わー！！すごい！」「え、溝の口が一気にオシャレやん！！」などの声が相次ぎ、ファンからは歓喜と驚きの反応が寄せられた。また、RHYMESTERのMummy-Dも「瀧さん今度必ず合流します！」とコメントを投稿しており、今回の会合に参加できなかったことを惜しむ様子も見らている。
また、安藤は瀧が監督を務めたショートフィルム『県道スター』（2003年）に出演しており、過去にも安藤の地元である神奈川県川崎市の溝の口で2人が過ごす様子がSNSに投稿され、話題となった。今回の写真も、そうした交流の一コマとしてファンの注目を集めている。